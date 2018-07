Ven fængslet for groft drabsforsøg: Jeg kan ikke tro, han har gjort det

40-årig nægter sig fortsat skyldig for overfald på ekskæreste og hendes datter. Torsdag besluttede retten at beholde ham bag tremmer i yderligere fire uger

Slagene regnede ned over en 43-årig lærers krop, da en maskeret gerningsmand brød ind i hendes hjem i Greve og forsøgte at dræbe hende med et slagvåben.

Torsdag besluttede retten i Roskilde at beholde den sigtede – kvindens 40-årige ekskæreste – bag tremmer i yderligere fire uger.

Hvilke beviser, politiet har i sagen, er uvist, da retsmødet på trods af Ekstra Bladets protester blev holdt for lukkede døre. Den sigtede har hele vejen igennem nægtet sig skyldig.

Kvinden boede i Olsbækhave i Greve. Her blev hun overfaldet. Foto: Kenneth Meyer

Se også: Ven i chok over økse-angreb: Hørte fra mistænkt få timer før overfald

Et ordentligt menneske

En veninde til den 40-årige var mødt op i retten for at vise sin støtte til vennen gennem flere år.

– Jeg kan simpelthen ikke tro, han har gjort det. Det kan jeg ikke. Det er en helt anden mand, jeg kender. Han er et ordentligt menneske, lød det fra kvinden, der ikke ønsker sit navn frem. Hun fortæller, at alle omkring den sigtede er dybt chokerede – inklusive hende selv.

– Hvis det virkelig er kørt så langt ud, må der være sket noget helt ekstraordinært. Og selvfølgelig skal det så straffes – det er en utilgivelig handling. Men uanset hvad vil han altid være min ven. Vi har en tendens til at sætte et prædikat på folk i sådanne situationer, men der er altså et menneske bag – og en familie.

– Men han har ikke gjort det, gentager hun.

Forsøgt dræbt i sit eget hjem: Nu er offeret udskrevet

Sigtet for at slå datter

Overfaldet på den 43-årige kvinde skete kort før klokken tre natten til fredag 11. maj.

I første omgang meldte politiet ud, at gerningsvåbenet var en økse, men siden har de oplyst, at der også kan være tale om en mukkert eller en hammer.

Offeret fik brud på både arme, ben, ribben samt hovedpulsåren til hjernen og var i livsfare, da hun stærkt medtaget blev bragt til Rigshospitalet. Også kvindens ni-årige datter var til stede, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det hende, der løb efter hjælp hos en nabo.

Den 40-årige er udover drabsforsøget sigtet for vold mod pigen. Også i det forhold nægter han sig skyldig. Manden spiller en rolle i lokalsamfundet, men Ekstra Bladet er afskåret fra at skrive hvilken, fordi han er beskyttet af navneforbud.

Kollegaer chokeret over økse-overfald: Til daglig er han en flink mand

Har boet sammen

Det tidligere par har boet sammen, men allerede i slutningen af 2016 flyttede kvinden til Olsbækhave sammen med datteren. Det var på denne adresse, at overfaldet fandt sted.

Ifølge en ven til den sigtede har de to set hinanden on and off i perioden efter hun flyttede, og af fængslingskendelsen fra det første grundlovsforhør fremgik det, at kvinden havde gjort det forbi for nylig, og det var den sigtede ked af.