Ven i chok over økse-angreb: Hørte fra mistænkt få timer før overfald

- Jeg kan ikke tro på, at han har gjort det, politiet siger, han har gjort ... Jeg kan slet ikke få det til at passe sammen med den mand, jeg kender. Slet ikke.

Sådan lyder det fra Michael, en nær ven til den nu fængslede 40-årige mand, som politiet mener står bag det brutale økse-overfald i Greve i sidste uge, hvor en kvinde blev overfaldet i sit hjem af en maskeret gerningsmand.

Den 40-årige er sigtet for drabsforsøg og for simpel vold mod kvindens ni-årige datter, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger løb ind til naboerne efter hjælp. Han nægter sig dog skyldig i begge anklager.

Ni-årig pige løb efter hjælp: Mor brutalt angrebet af øksemand

Rygterne svirrede

Michael sidder chokeret tilbage. Dagen efter overfaldet sms'ede han flere gange til den 40-årige uden at få svar. Da rygterne i lokalområdet begyndte at svirre, troede han først ikke på, at det var hans ven, som var anholdt.

- Jeg VILLE ikke tro på det, siger en dybt rystet Michael til Ekstra Bladet.

Politiet har her beslaglagt den mistænktes cykel. Foto: Kenneth Meyer

- Jeg skrev med ham aftenen før. Klokken 22:28 svarede jeg på en af hans sms'er, som handlede om noget helt andet. Jeg kan slet ikke forstå, hvis han skulle have gået ud og gjort noget så modbydeligt fire timer senere,

Få dage før overfaldet var han også i byen med den 40-årige, og heller ikke her var der noget at mærke på ham.

Hjalp med at renovere bolig

Ifølge Michael er han og den sigtede nære venner. De har kendt hinanden i mange år, har jævnaldrende børn, træner sammen og har også været på ferieture med børnene. Vennen har kun gode ting at sige om den fængslede, som han altid har oplevet som en stille og rolig fornuftig mand, som er dygtig til sit job, en god far og helt nede på jorden.

Michael fortæller også, at den sigtede og offeret flyttede sammen i sommeren 2015, og at han selv var med til at renovere deres nye bolig.

Forholdet holdt dog ikke. Den 43-årige kvinde, der arbejder som lærer, fraflyttede ifølge folkeregisteret parrets fælles adresse i slutningen af 2016. I stedet rykkede hun og datteren ind i Olsbækhave, hvor overfaldet fandt sted kort før klokken tre natten til fredag.

Ifølge Michael så kvinden og den fængslede hinanden on and off i en periode efter hun flyttede, og af fængslingskendelsen, som dommeren oplyste til Ekstra Bladet efter det lukkede grundlovsforhør, fremgik det, at hun for nylig havde gjort det forbi, hvilket han var ked af.

Brutalt øksedrama: Så voldsomme var kvindens skader

Utilgiveligt

- Det er rigtigt, at han stadig var glad for hende. Der var noget ulykkelig kærlighed fra hans side, men jeg har overhovedet ikke oplevet, at han var aggressiv på nogen måde, siger Michael, som understreger, at han er dybt forfærdet over det brutale overfald.

- Og hvis det viser sig, at politiets sigtelse holder stik, og han rent faktisk har gjort det, så skal han straffes som fortjent. Det, hun har været udsat for, er jo helt utilgiveligt.

Af sigtelsen mod den 40-årige mand fremgår det, at kvinden blev slået på kroppen og i hovedet med øksen. Hun fik brud på både arme, ben, ribben samt brud på hovedpulsåren til hjernen. Det fremgår også, at kvinden kun overlevede det voldsomme økseangreb, fordi hun værgede for sig.

Venter på kriminaltekniske undersøgelser

Politiet har blandt andet fundet blod på en cykelpedal og på gerningsstedet sikret et aftryk fra en sko af samme type, som den sigtede erkender at have haft. Øvrige detaljer fra efterforskningen vil efterforskningsleder ved Midt- og Vestsjællands Politi Kim Løvkvist ikke oplyse.

- Efterforskningen skal gå sin gang, og vi har en masse kriminaltekniske undersøgelser, der skal gennemføres. Dem afventer vi resultaterne af, lyder det.

- hvornår får I svar på, hvem blodet på cyklen tilhører?

- Inden for en uges tid forventer jeg.

Lørdag efterlyste politiet en række beklædningsdele - en sort jakke og en ditto elefanthue samt kondisko - som kan være smidt i området omkring gerningsstedet. De er endnu ikke fundet.

Ekstra Bladet er bekendt med Michaels fulde identitet.

Kollegaer chokeret over økse-overfald: Til daglig er han en flink mand