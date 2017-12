Ven til dræbt: - De var gode venner

Tidligt om morgenen 26. december blev 22-årige Carlito Kassitah dræbt med knivstik i en lejlighed i Brønshøj.

Kort efter blev en 18-årig mand anholdt og sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig.

I forbindelse med drabssagen har Ekstra Bladet været i kontakt med en ung mand, der er ven til både den dræbte og den nu sigtede i sagen.

- Jeg kendte ham virkelig godt. Han var en rigtig god dreng. Desværre døde hans storebror også af knivstik. Nu er der kun en lillebror tilbage. Det er virkelig synd for ham, siger vennen, der ikke ønsker sit navn i avisen.

Vennen til Carlito Kassitah fortæller, at han kendte alle, der var til stede i lejligheden i Brønshøj. Også den fængslede, der ifølge den anonyme var gode venner med Carlito Kassitah.

- Deres relation var fin, ellers havde Carlito ikke inviteret ham op i sin lejlighed. De snakkede godt sammen. Men jeg kender ikke den præcise grund endnu, siger han.

Vennen kan ikke tro, det var overlagt, da den 22-årige blev dræbt.

- Jeg kan faktisk ikke forstille mig, at det har været med vilje, at Carlito skulle stikkes ned. Jeg kender dem begge to. De er venner og mødes tit. Jeg tror, det er et uheld, at det kom så langt ud. Sådan som jeg kender dem, kan det umuligt have været med vilje, med mindre det er noget med ære.

En af politiets teknikere indenfor på gerningsstedet, hvor den 22-årige blev knivdræbt. Foto: Kenneth Meyer

- Det er helt til grin, hvis det har været en eller anden latterlig grund. I forvejen er det forfærdeligt, at han er blevet stukket ned, siger han.

Vennen fik besked om knivdrabet to timer efter, at Carlito Kassiath blev erklæret død på hospitalet. Det var en fælles bekendt, som ringede til vennen og fortalte det.

- Jeg troede ikke på det til at starte med. Jeg har det som om, at han stadig lever, siger han, og nævner at det er hårdt at tænke på, at han selv kunne have været til stede i lejligheden.

Vennen påpeger over for Ekstra Bladet at det mest tragiske er, at Carlito Kassitah netop var kommet ud af fængslet. Han har været fængslet i fire-fem måneder, og havde ikke været en fri mand i mere end en måneds tid før den fatale hændelse fandt sted i lejligheden.

Ifølge vennen skulle Kassitah havde genoptaget noget skole han gik i, som han ikke er sikker på hvad er. De talte aldrig om den slags, forklarer han.

Men Carlito nåede slet ikke, at starte sit liv ordentligt op, efter han var kommet ud. Det er virkelig trist, afslutter den chokerede ven.