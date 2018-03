Ven til dræbt LTF'er: Han ville ud af banden

Den afdøde LTF'er ville angiveligt ud af bandemiljøet. Det fortæller en af hans venner til Ekstra Bladet.

Kammeraten ønsker at være anonym, da han frygter, at drabet kan have forbindelse til den forestående udtræden af Loyal to Familia. Gadebanden med udspring fra Blaagaards Plads på Nørrebro hævder dog, at de ikke har noget med drabet at gøre og er ifølge Ekstra Bladets oplysninger også chokerede.

Den 24-årige dræbte LTF'er havde få dage før sin død kontakt til sin ven, som Ekstra Bladet har talt med. Her havde han givet udtryk for, at han muligvis ville ud af landet, men nævnte ikke specifikt hvorfor.

Selv om den dræbte havde en heftig fortid i bande-miljøet, så er det slet ikke sådan vennerne kendte ham.

- Han opførte sig på en helt anden måde foran os, og jeg har tit undret mig over, om han overhovedet var bandemedlem. For han var både blød og ydmyg over for os andre. Jeg har mange gange tænkt : Hvordan kan den mand være LTF'er?

Politiet og deres teknikere arbejdede dagen efter drabet på gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan den afdøde tidligere er dømt for ulovlig våbenbesiddelse som supporter til rockergruppen Bandidos under deres konflikt med Nørrebro-banden Brothas i foråret 2013. Her agerede han livvagt for Bandidos krigsminister, som blev holdt skjult i et sommerhus i Nordsjælland. Ved den lejlighed påtog han sig skylden for to Zastava-pistoler med lyddæmper og magasiner med otte og ni skud. Det kostede ham i august 2013 en dom på to et halvt års fængsel.

Efter afsoningen sagde han i følge Ekstra Bladets oplysninger farvel til Bandidos og begyndte at komme i området omkring Folehaven i Valby, hvor LTF er repræsenteret. Her er han øjensynligt trukket i hættetrøjen med det maskerede dødningehoved og de to trukne pistoler. Kort efter skulle han dog have grebet til våben for den kurdiske sag i Syrien, hvor han kæmpede for den kurdiske YPG-milits, der er støttet af Danmark og den internationale koalition i kampen mod Islamisk Stat i Syrien.

Her ses en unavngiven kurdisk kriger ved fronten i Raqqa. Her skulle den afdøde LTF'er også have været indsat sidste år. Foto: Hawar News Agency

Den kurdiske kamp optog ham meget, fortæller en anden af hans venner, Hussain Ali, som Ekstra Bladet har været i kontakt med.

- Jeg talte med ham den anden dag. Det er helt ufatteligt. Kampen for Kurdistan betød meget for ham. han havde gjort en stor indsats. Reddet kvinder og børn fra ISIS. Det betød meget for ham. Det er helt uforståeligt, at han er død.

Den fornemmelse sidder forsvarsadvokat Erbil Kaya også tilbage med. Han var bekendt til den afdøde.

- Det kommer meget bag på mig. Han var en høflig, ung mand, som virkede både begavet og intelligent. Så det er et tragisk endeligt, siger han.