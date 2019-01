Venezuela anholder flere udenlandske journalister

De venezuelanske myndigheder har anholdt tre udenlandske journalister og en chauffør, der alle arbejder for det spanske nyhedsbureau EFE.

Det oplyser EFE, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er blot de seneste af en række anholdelser af journalister, som arbejder i Venezuela for at dække det amerikansk støttede forsøg på at vælte præsident Nicolas Maduro.

EFE's colombianske fotojournalist Leonardo Munoz og hans chauffør Jose Salas blev anholdt onsdag formiddag, mens de var ved at dække en demonstration mod Venezuelas regering.

Få timer senere anholdt Venezuelas efterretningstjeneste to af bureauets journalister ved deres hotel. Der er tale om spanieren Mauren Barriga Vargas og colombianeren Gonzalo Dominguez Loeda.

Det oplyser det spanske nyhedsbureaus direktør, Nelida Fernandez.

Derudover skal to franske journalister ligeledes være blevet anholdt onsdag i forbindelse med dækningen af demonstrationer i landet. Det oplyser en fransk diplomat til Reuters.

Den franske ambassade i Venezuela skal have anmodet om, at de to journalister bliver frigivet.

De to franske journalister arbejder ifølge kilden for det daglige franske tv-program Quotidien på TF1, som ikke ønsker at kommentere sagen over for Reuters.

Tidligere på ugen blev to chilenske journalister tilbageholdt og derefter udvist fra Venezuela.

Venezuelas udenrigsminister, Jorge Arreaza, oplyser, at journalister ankommer til landet 'uregelmæssigt' og har forsøgt at få adgang til præsidentpaladset 'uden akkreditering'. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Meldingen er tilsyneladende et svar på beskyldninger om, at myndighederne hæmmer udenlandske journalisters arbejde i landet.

- Internationale medier og nyhedsbureauer ved, at de for at undgå unødig besvær skal gennemgå de nødvendige procedurer på konsulatet, før de rejser ind i landet, skriver udenrigsministeren på Twitter.