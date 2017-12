Venner og familie om regnskov-drabet: - De skød den forkerte

Det skud, der 22. december kostede en 30-årig mand livet tæt ved indgangen til turistattraktionen Randers Regnskov, var en frygtelig fejltagelse.

Det siger både den dræbtes hustru og en nær ven til Ekstra Bladet.

– Min mand var meget hjælpsom. Han mødtes med de personer, som dræbte ham, på vegne af en af sine venner, der havde problemer med dem.

– Han fortalte mig ikke, hvad det var for et problem, men han valgte at tage til mødet i stedet for sin ven, fortæller hustruen.

Hun er rystet over sin ægtefælles brutale skæbne. Ikke mindst efter at have identificeret ham på hospitalet efter obduktionen, der ifølge hende slår fast, at hendes mand døde af enkelt skud i hovedet. Hustruen ønsker ikke at træde frem offentligt. Parret bor i en stor, ældre lejlighed i det centrale Randers, hvorfra manden indtil for få måneder siden drev tre-fire mindre firmaer i servicebranchen.

Altid klar til at hjælpe

Alle firmaerne gik konkurs i efteråret, men hans voldsomme død har ikke noget med de fejlslagne virksomheder at gøre. Det fastslår både konen og Rasmus Lind, der igennem mange år var ven med den afdøde.

Ifølge ham var det en karakteristisk del af den 30-åriges personlighed altid at komme en ven til undsætning. Derfor overrasker det ham ikke, at den 30-årige tilsyneladende uden tøven fredag aften ville forsøge at hjælpe sin ven ud af kniben.

– Han havde gjort det samme for alle hans andre venner. Sådan var han bare. Han var et af de flinkeste mennesker og sagde aldrig et grimt ord om nogen, siger Rasmus Lind, som er rystet over det fatale udfald.

Familie og venner har siden drabet lagt blomster på stedet, hvor den 30-årige blev dræbt af skud. Drabet skete bare få hundrede meter fra offerets bopæl.

Det var på McDonald's, over for Randers Regnskov, den 30-årige mødtes med sine drabsmænd 22. december. Foto: Ernst Van Norde

Tre anholdt i Tyskland

Det var en tilfældig forbipasserende, der klokken 23.30 fredag aften fandt liget. Politiet kunne hurtigt konstatere, at der var tale om en forbrydelse.

To danske mænd på 36 og 19 år samt en kvinde på 38 år blev juleaftensdag anholdt under en stor politiaktion i Tyskland i forbindelse med drabssagen.

Det skete, efter at dansk politi havde udstedt en international efterlysning af trioen, der mistænkes for at have en forbindelse til det voldsomme drab.

Ekstra Bladet forsøgte i går forgæves at få en kommentar fra Østjyllands Politi om forløbet op til den 30-åriges død.

Politiet har tidligere meldt ud, at drabet på den 30-årige formentlig er et internt opgør i det kriminelle miljø omkring Randers og Aalborg. Det skulle dog ikke have sammenhæng med en bandekonflikt.

Efterforskerne har ind til nu heller ikke ønsket at kommentere et muligt motiv til drabet.

Men allerede søndag bekræftede politiet, at de tre anholdte og den nu dræbte havde aftalt at mødes om aftenen 22. december.

– Men om det har været planen fra starten, at den 30-årige skulle slås ihjel, eller om der er opstået en situation undervejs, ved vi ikke, lød det fra kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

En 36-årig mand, en 19-årig mand og en 38-årig kvinde mistænkes alle for at have tilknytning til drabet. De er nu anholdt. Politifoto

Pågrebet af special-styrker i Tyskland

Dansk politi fik hjælp af tyske specialstyrker i jagten på de to danske mænd og en dansk kvinde, som mistænkes for drabet på den 30-årige mand lillejuleaften.

Det oplyser Melanie Henning, talsmand for politiet i Neumünster i Slesvig-Holsten, til Ekstra Bladet.

De tre danskere blev anholdt tæt på den tyske by juleaftensdag klokken 16.45.

– Tysk politi bliver på begæring af dansk politi bedt om at holde øje med en bestemt bil, og allerede ved Flensborg bliver vi opmærksomme på køretøjet, fortæller Melanie Henning.

Ifølge tysk presse blev danskerne pågrebet i en Opel Corsa på hollandske nummerplader.

Skygget i en time

Af sikkerhedsmæssige årsager valgte politiet ikke at slå til i Flensborg. I stedet blev to ambulancer tilkaldt til politistationen, i tilfælde af at danskerne var bevæbnet ved sammenstødet med specialstyrkerne.

I godt en time skyggede de tyske specialstyrker danskerne fra flere civile politibiler. Først da bilen nåede den tyske by Neumünster cirka 100 kilometer fra den dansk-tyske grænse, slog specialstyrkerne til på motorvejen.

– Efter anholdelsen blev de ført til politigården i Neumünster, hvor de har tilbragt natten i arresten, fortæller Melanie Henning.

Politiet måtte spærre motorvejen i en time for juletrafikken, mens teknikere arbejdede på stedet.

Ifølge politiet forløb anholdelsen af de tre danskere udramatisk.

Det var tæt på indgangen til Randers Regnskov, den 30-årige mand forleden blev fundet dræbt. Foto: Anita Graversen

De anholdte skal til Danmark

De tre anholdte danskere blev i går eftermiddag fremstillet i Retten i Neumünster.

Her skulle en dommer tage stilling til, om at alle tre kunne varetægtsfængsles med henblik på en senere udlevering til Danmark.

De tre anholdte, en 36-årig mand, en 19-årig mand og en 38-årig kvinde, er kendt af dansk politi i forvejen, men det er ikke muligt at få oplyst, hvad de er kendt for.

Det var alene anholdelsesgrundlaget, som i går skulle vurderes i retten. Her skulle den tyske dommer dermed vurdere, om der er var tilstrækkelige beviser for, at de tre har gjort sig skyldige i en forbrydelse i Danmark.

I forbindelse med den internationale efterlysning fra dansk politi, som blev sendt ud i går, oplyste politiet, at trioen kunne være bevæbnet og farlig.

Men efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, René Raffo, ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse, om de tre danskere havde våben på sig, da de blev pågrebet af de tyske specialstyrker.

– Nu skal vi have dem til Danmark, og så skal de afhøres og foran en dansk dommer, før vi kan sige så meget mere, siger René Raffo, som regner med, at udleveringen først sker efter nytår.