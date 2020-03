Venskab endte i blodbad: Kvinde fængslet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 49-årig kvinde dræbte ifølge politiet søndag aften en 62-årig mand med adskillige knivstik i overkroppen i beboelsesområdet Vædderens Kvarter i en forstad til Esbjerg.

Kvinden, som nægter sig skyldig, brugte ifølge sigtelsen en køkkenkniv med et blad på 18-20 centimeter. Det skriver JydskeVestkysten efter et grundlovsforhør, hvor dommeren valgte at varetægtsfængsle den sigtede i surrogat.

Hun valgte ikke at kære afgørelsen til landsretten, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet modtog kort før klokken 21.00 søndag aften en anmeldelse om drab, og på en adresse fandt man den 62-årige mand livløs. På stedet befandt sig også den nu varetægtsfængslede kvinde, som blev anholdt.

Det havde hun ved grundlovsforhøret, som på anklagerens begæring blev afholdt for lukkede døre, ifølge JydskeVestkysten ingen erindring om.

Utrygge efter drab: - Det er et børnekvarter

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde den formodede gerningskvinde og den dræbte et venskabeligt forhold. Politiet bekræfter i en pressemeddelelsen udsendt efter grundlovsforhøret, at de kendte hinanden, men afholder sig af hensyn til efterforskningen fra i detaljer at beskrive relationen.

Efterforskede to steder

Under en stor politiaktion, hvor ordensmagten holdt kortene helt tæt til kroppen, arbejdede man ifølge Ekstra Bladets oplysninger på to forskellige adresser.

Ifølge en fotograf på stedet fotograferede betjente én bolig, mens brandvæsnet blev tilkaldt til en anden bolig i nærheden for at spule en blodpøl.

Ifølge sigtelsen skete drabet da også på en anden matrikel, end den hvor manden blev fundet og kort efter blev erklæret død.

Mystisk politiaktion: Kvinde anholdt for drab

Meget ubehageligt

Den voldsomme begivenhed har rystet beboerne i Vædderens Kvarter.

- Det er meget ubehageligt, at sådan noget sker her. Det er et stille og roligt område og også et børnekvarter, siger Anders Bæk på 33 år, som til daglig arbejder som sagsbehandler, til Ekstra Bladet.

Andreas Madum havde mandag besøg af politiet, som han fortalte, at han hverken har eller hørt andet en del udrykning, der pludselig skar sig gennem stilheden i aftes.

- Det er meget uvant i det her område, og her er normalt trygt, stille og roligt og ikke meget kriminalitet, siger den 24-årige webudvikler.

Se også: Politiet tavs om stor politiaktion

Vædderens Kvarter består primært af et større område med rækkehuse i Esbjerg-forstaden Sønderris.