Venstre-politiker tiltalt for brutalt drabsforsøg

Offeret for et særdeles brutalt drabsforsøg sidste år i Greve overlevede kun, fordi hun værgede fra sig. Det fremgår af anklageskriftet mod en 41-årig mand, som er tiltalt for at forsøge at slå kvinden ihjel med et tungt slagvåben.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at den tiltalte er identisk med venstrepolitikeren René Kauland. Han nægter sig skyldig.

I 2017 blev han valgt ind i Byrådet i Greve Kommune og var formand for Skole- og Børneudvalget op til, at han sidste år blev varetægtsfængslet. Siden har han været beskyttet af navneforbud, men det har en domstol nu – på Ekstra Bladet og DR's anmodning – valgt at ophæve blandt andet med henvisning til forbrydelsens alvor.

Overfaldet fandt sted natten til 11. maj, hvor offeret – en 43-årig lærer – og hendes ni-årige datter lå og sov i moderens seng i et rækkehus i Greve.

Af anklageskriftet mod René Kauland fremgår det, at offeret var i livsfare og fik brud på både arme, ben, ribben og halspulsåren. Pressefoto

Her trænge en maskeret gerningsmand ind i huset ved at smadre en rude. I soveværelset begyndte han derefter at tæve løs på kvinden med slagvåbnet.

Også kvindens datter blev slået i ansigtet med våbnet, inden hun formåede at løbe ind til naboen for at få hjælp. Derfor er René Kauland også tiltalt for grov vold mod pigen.

Politiets teknikere ved gerningsstedet dagen efter overfaldet. Foto: Kenneth Meyer

Af anklageskriftet fremgår det, at offeret var i livsfare og fik brud på både arme, ben, ribben og halspulsåren. Hverken kvinden, der tidligere har været kæreste med lokalpolitikeren, eller datteren har været i stand til at identificere gerningsmanden, der trængte ind i deres hjem.

Byrådspolitikeren har hele vejen igennem nægtet at have noget som helst med sagen at gøre, og fordi sagen er blevet kørt for lukkede døre, har politiet afvist at give nogen detaljer om, hvilke spor og beviser, der er mod manden.

