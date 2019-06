Venstre politiker tiltalt for vold mod sine børn

En politiker er blevet tiltalt for gennem en årrække at have udøvet vold mod sine børn.

Den folkevalgte nægter sig skyldig, og senere i denne måned skal Retten i Roskilde tage stilling til straffesagen.

Tirsdag har dommer John Larsen besluttet at efterkomme et ønske fra politikeren om at få navneforbud.

Der vil ske en unødvendig krænkelse af politikeren, såfremt pressen får mulighed for at identificere vedkommende i en videre kreds, mener dommeren.

I kendelsen lægger han vægt på, at tiltalen ikke drejer sig om noget, som politikeren skal have begået i forbindelse med sin offentlige stilling.

