'Verdens dårligste forbryder': Taber pistol OG bukser under røveri

Alt, der kunne gå galt, gik galt, for en kriminel under et væbnet røveri i en e-cigaretbutik. 'Han bør finde et nyt job', siger ejeren. Se hele episoden i videoen herunder

Hvor mange dårlige dage man har på kontoret som kriminel er uvist, men en ting er dog sikkert.

Det var en RIGTIG dårlig dag for denne forbryder, da han forsøgte at røve en e-cigaretbutik i Denver, Colorado sidste søndag.

Det afslører videomateriale fra butikkens overvågningskameraer, som Aurora Police Department offentliggjorde onsdag på sin Facebook-side. De beder nu om hjælp til at identificere røveren.

Verdens værste kriminelle

Manden, der både nåede at tabe sin pistol, falde over sine egne ben og tabe bukserne, inden han tog benene på nakken, bør ifølge ejeren af e-cigaretbutikken 'finde sig et nyt arbejde'.

Du kan se hele 'røveri'-forsøget i videoen øverst i artiklen.

- Jeg vil ikke nedgøre alvoren i et væbnet røveri, men den her fyr må simpelthen høre til i kategorien over verdens dårligste forbrydere, siger Chris Burges, der ejer butikken på St. Havana Street,

Politiet beskriver manden som hvid, iført en rød hat, en blå Denver Broncos-trøje, sorte bukser, solbriller, orange handsker og hvide sko.

Ifølge Denver Post kom ingen til skade under det fejlslagne røveri.

Sagen er stadig ikke opklaret.