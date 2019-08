Verdens langsomste politijagt? Gammel mand på el-scooter stikker af

60-årige Charlie Dunham fra New Zealand har muligvis været en del af verdens langsomste eftersætning. Han undveg politiet flere gange og nægtede at stoppe

Hvordan kan en mand uden ben stikke af fra politiet? Han bruger en el-scooter.

Sådan foregik det i hvert fald i New Zealand onsdag, da en 60-årige mand, som har fået amputeret begge ben, stak af fra politiet.

Det skriver The Guardian.

Det hele startede med, at politiet så Charlie Dunham køre i sin el-scooter på fortovet i den lille by Timaru. Han kørte i et tempo, som de vurderede var farligt.

Da politiet forsøgte at stoppe Dunham, kørte han i stedet tværs over gaden og fortsatte med at køre på fortovet i den modsatte side.

'Køreren nægtede at stoppe og undveg bevidst patruljebilen. Dette fortsatte et stykke tid, mens betjenten forsøgte at stoppe ham flere gange, og køreren på el-scooteren bevidst undveg betjentens forsøg på at stoppe ham,' fortalte politiet i en pressemeddelelse.

Charlie Dunham endte med at få to bøder for episoden, hvilket samlet løb op i 250 New Zealandske dollars, svarende til omkring 1000 danske kroner. Bøderne var for henholdsvis at køre uansvarligt på el-scooteren og for ikke at stoppe, da politiet bad ham om det.

Til det det New Zealandske medie TVNZ fortalte Charlie Dunham efterfølgende, at han troede, politibilen var en isbil, som ville sælge ham en is - og det ville han ikke have.

Desuden havde han travlt med at komme hjem, så han kunne få lavet aftensmad.