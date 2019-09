Verdens største olieselskab i flammer efter drone-angreb

Ifølge et saudiarabisk tv-medie har der været en eksplosion og efterfølgende brand på Aramco, der er kendt som verdens største olieselskab

To store olieanlæg i det østlige Saudi-Arabien er lørdag i flammer, herunder verdens største olieselskab, Aramco.

Det oplyser det saudiske indenrigsministerium, skriver nyhedsbureauet AP.

En saudiarabisk tv-kanal kan lørdag morgen vise billeder og video fra byen Buqyaq. Her kan der høres skud i baggrunden, ligesom en tyk røg præger bybilledet.

Branden er under kontrol, selv om den stadig er aktiv.

Det er lørdag formiddag endnu uklart, om der er tilskadekomne.

Buqyaq ligger nær byen Dammam i den østlige del af Saudi-Arabien, og billeder fra stedet viser helt tydeligt, at der er voldsomme flammer i området.

Saudi-Arabien hævder at være blevet angrebet med droner med eksplosiver, og at det skal have startet branden.

Kongedømmet sætter ikke navn på, hvem der står bag angrebet, men ifølge nyhedsbureauet AP har Houti-oprørerne i Yemen tidligere stået bag lignende angreb.

I august udløste et droneangreb fra houthi-oprørernes side en brand i et naturgasanlæg, men her var der ikke meldinger om tilskadekomne.

Verdens største

Olieanlæggene bliver beskrevet som verdens største, og kan efter sigende producere syv millioner tønder olie om dagen, skriver AP.

I 2006 forsøgte Al-Qaida at angribe anlæggene med selvmordsbomber, men det attentat slog fejl.

Opdateres...