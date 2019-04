Verdenskendt narkobaron i opsigtsvækkende karriereskift

Narkobaronen El Chapo er berømt for at have dedikeret sit arbejdsliv til at handle med stoffer, og nu breder han sin produktportefølje ud fra euforiserende stoffer til også at dække moderigtige stoffer.

Den fængslede 'druglord' har fra sin celle underskrevet en kontrakt, der giver et firma ejet af hans kone, Emma Coronel, rettighederne til at bruge hans navn og signatur som varemærke.

Det skriver CNN.

Firmaet hedder 'El Chapo Guzman: JGL LCC', og den første kollektion bliver efter planen lanceret til sommer. Det siger hans advokat Mariel Colon Miro til CNN.

'Jeg er meget spændt på at starte der her projekt, der er baserer på ideer og koncepter, som min mand og jeg fik for flere år siden,' udtaler El Chapos kone, Emma Coronel, i en pressemeddelelse.

'Det er et projekt dedikeret til vores døtre.'

Verdensberømt gangsters bøddel afsløret: Havde uhyggeligt henrettelsesrum

Får ikke en øre

Selvom narkobaronen lægger navn til tøjmærket, får han ifølge en anden af sine advokater ikke noget økonomisk ud af det.

'Han ville sætte noget op - et lovligt foretagende - for hans døtres og kones skyld. Han elsker sin hustru, og han elsker sine døtre, og han vil forberede dem på fremtiden, siger advokat Michael Lambert ifølge CNN.

El Chapo med det borgerlige navn Joaquín Guzmán sidder i øjeblikket fængslet i Brooklyn i New York, efter han i februar blev kendt skyldig i at have drevet et globalt narkokartel.

Se også: Risikerer livsvarigt fængsel: El Chapo kræver ny retssag

Han må derfor kun kommunikere med omverdenen gennem sine advokater, og det har krævet en særlig tilladelse, før han fik lov at underskrive kontrakten, der gav hans kones firma rettighederne til 'El Chapo'-navnet.

OVERBLIK: Mexicos største narkobaron begyndte med pot Joaquin 'El Chapo' Guzmán blev 12. februar 2019 ved en domstol i New York blevet fundet skyldig i ti tiltaler mod ham. Selve strafudmålingen finder sted 25. juni 2019. Her er en tidslinje over den 61-årige mexicaners liv. Han er blevet en af verdens mest berømte narkogangstere. 1960'erne: Som teenager begynder han sammen med sine fætre at dyrke potplanter. 1970'erne: Begynder at arbejde som stikirenddreng for narkosmuglere. 1980'erne: Bliver medlem af Guadalajara-kartellet. Efter anholdelsen af kartellets leder bliver den kriminelle gruppe splittet op i flere fraktioner. Guzmán bliver leder af kartellet Sinaloas stillehavsafdeling. 1992: Seks af Guzmáns topfolk bliver i februar fundet dræbt nær Tijuana ved grænsen til USA. I november slår Guzmán tilbage, da hans folk dræber seks medlemmer af det konkurrerende Tijuana-kartel på et diskotek. 1993: Overlever drabsforsøg i en lufthavn, men ærkebiskoppen for Guadalajara bliver sammen med seks andre tilfældige personer dræbt, da de bliver fanget i skudvekslingen. 1993: Bliver anholdt i Guatemala på mistanke om drab, narkosmugling og bortførelse og udleveret til Mexico. Han idømmes en straf på minimum 20 år, som skal afsones i et topsikret fængsel. 2001: Flygter fra fængslet skjult i en vasketøjsvogn. Flugten forudsætter hjælp indefra, og han bruger angiveligt 2,5 millioner dollar på bestikkelse. 2004: USA's regering udlover en dusør på fem millioner dollar for oplysninger, der kan føre til hans anholdelse. 2008: Sønnen Edgar bliver dræbt i en ildkamp på en parkeringsplads i Mexico. 2009: Optræder for første gang på pengemagasinet Forbes' liste over dollarmilliardærer. 2010: Bliver sammen med andre kartelledere tiltalt af amerikanske myndigheder for i perioden fra 1990 til 2005 at smugle tonsvis af kokain til USA. 2011: Hans hustru, Emma, der har både amerikansk og mexicansk statsborgerskab, føder tvillinger på et hospital i Los Angeles. 2012: Finansministeriet i USA indefryser hans families formue og andre aktiver i landet. 2014: Bliver anholdt på et strandresort i Mexico og genoptager afsoningen af sin fængselsstraf. 2015: Flygter igen fra et topsikret fængsel ved at kravle gennem en åbning i sin celle, der fører ned til en cirka halvanden kilometer lang tunnel. 2015: Mens han er på flugt møder han filmstjernen Sean Penn, som interviewer ham til en artikel i musikmagasinet Rolling Stone. - Jeg leverer mere heroin, methamfetamin, kokain og hash end nogen anden i verden. Jeg har en flåde af undervandsbåde, fly, lastbiler og både, fortæller han. 2016: Bliver i januar igen fanget af mexicansk politi i delstaten Sinaloa. Fem af hans håndlangere bliver dræbt i aktionen. 2016: I maj godkender en dommer en anmodning fra USA om at udlevere ham. Syv delstater har rejst tiltale ham. 2017: Bliver udleveret til USA i januar og erkender sig senere samme måned uskyldig ved en distriktsdomstol i New York. 2018: Den længe ventede retssag mod ham bliver indledt i november. 2019: 'El Chapo' bliver dømt skyldig for en lang række forbrydelser ved en domstol i New York. Kilde: CNN, AP. Vis mere Luk