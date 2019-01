Verdensstjerne afviser sex-anklager: - Ikke skyldig!

Den verdenskendte 'House of Cards'-skuespiller, Kevin Spacey, ytrede ikke et ord under høringen i Nantucket mandag.

Mens Spacey var helt stille, erklærede hans advokater ham 'ikke skyldig' over for dommeren i retssalen.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt The Guardian.

I retten slog dommeren det derudover fast, at Kevin Spacey ikke må nærme sig den unge mand, som han er sigtet for at have forulempet.

Overgrebet skulle være sket i juli 2016 på en bar i Nantucket, hvor Spacey angiveligt gjorde voldsomme tilnærmelser til manden, der er søn af den tidligere nyhedsvært Heather Unruh.

Det var netop den forurettedes mor, der i november sidste år fremsagde påstanden om overgrebet.

Heather Unruh fortalte, at hendes 18-årige søn var blevet seksuelt forulempet af Kevin Spacey på en bar og restaurant i Nantucket.

Næste høring i sagen skal finde sted 4. marts. Under mandagens retsmøde meddelte dommeren, at skuespilleren ikke nødvendigvis behøver at være til stede under det møde.

