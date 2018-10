Verdensstjerne i dramatisk trafikuheld: Smadrede sin Tesla

Den hvide Tesla kommer nok ikke til at køre igen

Den verdenskendte rapper Tyler the Creator har totaltskadet sin hvide Tesla Model X, da han efter eget udsagn faldt i søvn bag rattet.

Teslaen med rapperen bag rattet bragede ind i en parkeret bil, der også blev krøllet sammen til uigenkendelighed.

Ulykken fandt sted på Sunset Boulevard i Los Angeles.

Men til trods for at ulykken ser voldsom ud, kunne Tyler the Creator selv gå fra stedet uden en eneste skramme.

Taler ud

I et Instagram-opslag, som han sidenhen har fjernet, fortæller han op episoden.

I opslaget stod der:

'Jeg skulle gøre noget musik færdigt, og det blev super-sent, og jeg døsede hen i et par sekunder, da jeg kørte hjem. Jeg er en stor idiot, men lillemor har ikke en skramme, jeg er heldig', skriver han og fortsætter:

'Jeg hoppede stille og roligt ud af bagenden af bilen og ringede til politiet.'

Derefter sendte han også en lille tak til Tesla-grundlæggeren, Elon Musk:

'Tak Elon for de overdrevne airbags'.

Der er normalt højt humør, når Tyler the Creator indtager scenen. Foto: AP / Rob Grabowski

Håber på en stor check

Manden, der ejede bilen, som rapperen bragede ind i, var yderst begejstret for ulykken.

-Tyler the Creator kørte ind i min bil, fortæller han i en video fra stedet og uddyber:

- Det er anden gang min bil bliver totalskadet. Jeg var lidt ærgerlig i starten, men da jeg fandt ud af, at det var Tyler the Creator, der ramte den, får jeg nok en stor check.

Den amerikanske rapper spillede så sent som i sommer i Danmark på den århusianske festival NorthSide.