Julemiddagen var netop vel overstået søndag aften, da freden blev forstyrret af et voldsomt brag.

En ung bilist fik ved 21-tiden det hele til at ryste, da han af ukendte årsager kørte sin bil ind i familiens parcelhus på Kovangen i Fredensborg, Nordsjælland.

- Vi sidder og pakker gaver op, og pludselig lyder der et stort brag. Jeg kigger ud og ser, at der er et stort hul i muren, fortæller Helle Hoffmann Christensen til Ekstra Bladet.

Mens hendes mand løber ud for at tilse bilisten, ringer Helle Hoffmann Christensen til alarmcentralen.

Bilen blev også ramponeret ved påkørslen. Foto: Kenneth Meyer

Bilen slog et stort hul i muren. Foto: Kenneth Meyer

En såkaldt soldat - en afstiver af jern - understøtter taget. Foto: Kenneth Meyer

Heldigvis er ingen kommet til skade, selv om beboerne i huset efterfølgende var en anelse rystede.

- Vi er alle ok, men hunden og barnet blev meget chokerede. Der er jo heldigvis kun sket materielle skader, siger hun.

Venlige betjente

Hun fortæller, at brandvæsnet satte afstivere op for at holde muren på plads.

- Det er kun muren til terrassen, der har taget skade, og der er ikke sket noget ved selve huset. Det er en lettelse, forklarer hun.

- Har episoden ødelagt den gode julestemning?

- Nej, nej, slet ikke. Vi sidder nu og pakker gaver op og hygger os, lyder det fra Helle Hoffmann Christensen, der sender venlige tanker til de politifolk, der ankom til stedet.

- Både politi og brandvæsen var meget venlige og professionelle. Jeg vil gerne have lov til at rose dem, når det nu er juleaften, lyder det fra beboeren.

Foto: Kenneth Meyer

Mistanke om høj fart

Nordsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at man modtog anmeldelsen klokken 21.05 Politiet oplyser, at bilisten slap uskadt fra episoden.

Årsagen til ulykken bliver undersøgt.

- Det har ikke noget med spiritus at gøre, men vi kan have en formodning om, at der er blevet kørt for stærkt, siger vagtchef Søren Bjørnestad fra Nordsjællands Politi.