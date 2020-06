Video af overgreb mod barn delt på Facebook

En video, der viser et overgreb mod et barn, har floreret på Facebook. Det skriver Rigspolitiet på Twitter.

Her fremgår det, at politiet har fået mange henvendelser fra borgere, som har lagt mærke til videoen på Facebook. Videoen er nu fjernet, og Rigspolitiet har iværksat en efterforskning, lyder det.

Ekstra Bladet har fået oplyst af Rigspolitiets presseafdeling, at der er tale om et seksuelt overgreb. Vi arbejder på at få en uddybende kommentar fra politiet.

I et opfølgende tweet har Rigspolitiet skrevet, at videoen er fra 2016 og oprindeligt fra USA. Gerningsmanden i videoen er i sin tid blevet anholdt.

Opdateres ...