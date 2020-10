Video deles på snapchat: 12-årig tævet i skolen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Med slag og spark er en blot 12-årig dreng fra Hjørring-området blevet overfaldet. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Overfaldet blev udført af flere unge under 18 år, og det blev også optaget på diverse mobiler.

Den 12-årige dreng blev angrebet ved Højene Skole 27. september.

- Her bliver den 12-årig dreng væltet omkuld af en større gruppe unge mennesker, hvorefter han bliver tildelt adskillige slag og spark, citeres vicepolitiinspektør Sune Myrup for at sige i pressemeddelelsen.

Politiet er nu i gang med at identificere den gruppe af mennesker, der står bag volden. Tre personer på hhv. 13, 14 og 15 år har været til afhøring sammen med deres forældre og SSP-medarbejdere.

Videoen af overfaldet er blevet delt på snapchat og florerer blandt unge på blandt andet Bagterp og Højene skole.

Det mener politiet er en overtrædelse af straffelovens paragraf 264 om uberettiget deling af video.

- Det er vigtigt, at man som forælder tager en snak med sit barn om de sociale medier og specielt om denne aktuelle video, så børnene er helt klar over, at de ikke skal dele videoen, hvis de modtager den – for de risikerer en sigtelse for at overtræde straffelovens § 264 d, hvis de deler den, advarer Sune Myrup ifølge pressemeddelelsen.

Ikke første gang

Det er langt fra første gang, at overfald blandt unge bliver filmet og delt på sociale medier.

I juli blev et overfald, hvor en ung mand fik taget kvælertag, lagt op i en Facebook-gruppe med 7000 medlemmer.

I maj efterlyste Københavns Vestegns Politi to drenge, som overfaldt en 11-årig dreng på en skaterbane og efterflgende delte en optagelse af overfaldet.

Tager sagen alvorligt

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Højene Skole.

På Bagterp Skole er skoledistriktsleder Mads Albertsen bekendt med overfaldet og optagelsen.

- Når vi rammer ind i en sag som denne her benytter vi os af alle de virkemidler vi kan gøre brug af. Vi har et meget tæt samarbejde med kommunens SSP-folk, og vi tager selvfølgelig sagen meget alvorligt.

Han ønsker ikke at svare på, om nogen af eleverne på hans skole er involveret i selve voldsepisoden.

