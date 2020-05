Video er afgørende bevis i sag om forsvunden milliardærfrue

Den norske milliardær Tom Hagen har et alibi for det tidspunkt, hvor hans kone Anne-Elisabeth Hagen forsvandt i oktober 2018.

Det skriver VG.

Mediet beretter at en videooptagelse af Tom Hagens bil, der kører til hans arbejdsplads 31. oktober er 'afgørende' i efterforskningen.

Hvis det er ham, som er i bilen, er han ikke til stede i sit hjem, da den kriminelle handling finder sted, skriver mediet.

Tidligere søndag kunne den norske tv-station berette, at den drabssigtede Tom Hagen mindst ti gange mødtes med den 30-årige kryptoekspert, som er sigtet for medvirken til grov frihedsberøvelse i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinden.

Ifølge mediet skal møderne have handlet om forretningsvirksomhed knyttet til kryptovaluta, og mindst en gang skal de have mødt hinanden på den 70-årige milliardærs arbejde. Alle møderne fandt sted før kvindens forsvinden.

Den yngre mands viden om kryptovaluta er interessant, fordi et kidnapningsbrev krævede løsesum udbetalt i kryptovaluta, da Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst i oktober for to år siden.

Ifølge VG har manden også på et internetforum skrevet om om usporbar kryptovaluta i forbindelse med kriminelle handlinger, blandt andet kidnapning.

Begge løsladt

Både Tom Hagen og den yngre mand har været anholdt af politiet, men er nu løsladt igen.

Tom Hagen blev fængslet 28. april og er sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru. Fredag blev han dog løsladt, da Højesteret ikke mente, der var grundlag for en varetægtsfængsling i fire uger. Politiet opretholder sigtelsen.

Politiet ville anholde Tom Hagen igen - fik nej

Manden i 30'erne blev anholdt torsdag, efter at politiet, ifølge VG, havde vist interesse for ham gennem længere tid. Politiet udtalte i en pressemeddelelse, at anholdelsen blev fremskyndet, fordi man var bange for, at Tom Hagen ville blive løsladt, og at beviser ville kunne blive destrueret.

Politiet påpegede også, at man var bekendt med den yngre mands it- og kryptokompetencer.

Der har været flere afhøringer af manden, som tidligere har drevet et it-firma, og han var til at starte med også sigtet for drab eller medvirken til drab. Lørdag ændrede politiet dog sigtelsen til 'medvirken til grov frihedsberøvelse' og løslod manden.

Ny anholdelse i norsk drabssag

Se også: Norsk kidnapningssag: Endnu en person løslades

Både den ældre milliardær og kryptoeksperten nægter sig skyldig, og ifølge sin forsvarer har sidstnævnte kaldt anklagerne 'absurde'.

Tom Hagen er af Norges rigeste.