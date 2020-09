Video ryster Sverige: Her omringer bande betjente

En video fra 2019 vækker stor opsigt i Sverige disse dage.

Svenske TV4 har i sidste uge offentliggjort en video, der viser en kriminel bande omringe og true to politibetjente under en aktion i Göteborg-forstaden Angered.

Optagelser viser, hvordan politiet forsøger at tilbageholde en person på en knallert, men kort tid efter finder sig selv i mindretal og i en alvorlig og dramatisk situation. Nu forlanger det svenske politiforbund ændringer.

'Kører den rundt i dig'

På videoen ses mindst syv personer stå faretruende tæt på politiet. En af de unge mænd fra den kriminelle gruppering tordner aggressivt mod den ene betjent.

- Hvis du ikke stopper med at bruge den stav, så tager jeg den og kører den rundt oppe i dig, lyder det fra bandemedlemmet, der er iført en sort jakke med hættetrøje.

Ifølge svenske Aftonbladets oplysninger kom der først ro over situationen, da betjentene tilkaldte assistance.

Foto: TV4

Problemerne med kriminelle bander, der overtager kontrollen med visse områder i forstæder til især de svenske byer Göteborg og Malmø, er velkendte, pointerer politichef.

Men den seneste tid er situationen i især Angered eskaleret, fortæller Erik Nord, der er politichef i Stor-Göteborg.

- En eller to indgreb foretages ikke, fordi du ikke ønsker at udsætte dig selv for risikoen for at blive udsat for trusler og vold, siger han til TV4.

Formanden for Politiforbundet, Katharina von Sydow, uddyber over for Aftonbladet, at truslerne mod politiet for nylig er blevet mere personlige og i stigende grad er rettet mod betjentenes partner eller børn.

Anholde anonymt

Derfor forlanger Katharina von Sydow nu ændringer, så hendes kollegaer ikke skal frygte at havne i situation, som de to betjente på videoen fra Angered.

Derfor foreslår hun, at politiet skal kunne anholde personer uden at identificere sig med hverken navn eller personnummer.

- Presset på mine kolleger er forværret. Derfor er der behov for beskyttelse, ikke kun for politibetjente i ekstern tjeneste, men også dem, der udarbejder rapporter og efterforsker, siger hun til det svenske medie.

40 klaner

Kriminelle klaner er blevet et betydeligt problem i Sverige. Det sagde vicerigspolitichef Mats Löfving i et interview med Sveriges Radio forrige søndag.

- Lige nu har vi mindst 40 slægtsbaserede kriminelle netværk i Sverige, såkaldte klaner. De er kommet til Sverige, påstår jeg, entydigt med det formål at organisere og systematisere kriminalitet.

- De arbejder på at skabe magt, de har stor voldskapacitet, og de vil tjene penge. Og det gør man ved narkotikaforbrydelser, voldsforbrydelser og afpresning, siger Mats Löfving.

Han oplyser, at bandekriminaliteten 'tydeligt er koblet til udsatte områder'. Bandekriminalitet sker otte gange så ofte i udsatte områder som uden for dem, oplyser Löfving.