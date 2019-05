Videofilmede angreb på synagoge

19-årige John Earnest er blevet sigtet for skudattentat mod synagoge i Californien

En 19-årig mand, der åbnede ild mod en synagoge i Californien, videofilmede angrebet, der kostede en kvinde livet og sårede tre andre personer.

Det kom frem tirsdag, hvor den formodede gerningsmand, John Earnest, for første gang var fremstillet i retten.

Angrebet fandt sted lørdag i byen Poway nær San Diego, hvor gerningsmanden åbnede ild under en påskehøjtidelighed i synagogen.

60-årige Lori Kaye mistede livet, mens blandt andre rabbineren Yisroel Goldstein blev såret. De andre sårede er otteårige Noya Dahan og 34-årige Almong Peretz.

John Earnest rimngede efterfølgende selv til politiet for at anmelde skyderiet. Han blev kort efter anholdt på en nærliggende motorvej.

Den 19-årige har ikke tidligere været anholdt, og skyderiet kommer bag på familie og venner.

Forældrene siger, at deres søn var opdraget 'til at afvise had'.

- Vores søn var påvirket af folk, vi ikke kender, og hvis ideer, vi ikke deler, lyder det i en udtalelse.

Earnest sættes også i forbindelse med en påsat brand, som i marts forårsagede skader på en moske i byen Escondido, der også ligger i den sydlige del af Californien.

Skyderiet sker præcis seks måneder efter et skyderi i en synagoge i Pittsburgh, hvor 11 personer blev dræbt.