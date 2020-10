Vidne efter anholdelse af Peter Madsen: 'De råbte bombe, bombe'

'Bombe, bombe' blev der råbt, kort efter at Peter Madsen var hevet ud af en hvid varevogn og lagt ned på jorden.

Det fortæller et vidne, som var tæt på anholdelsen af Peter Madsen efter dennes flugt fra Anstalten ved Herstedvester tidligere i dag.

Det er Stiig Schønveller fra Albertslund, som har optaget videoen. Han var derhjemme, da han pludselig hørte larm nede på gaden.

- Jeg kan se en politibil trække op mod den hvide varevogn, hvorefter betjentene får føreren ud af bilen. Det foregår stille og roligt. Derefter går flere betjente mod passagersiden og bilen og råber, at han (Peter Madsen, red.) skal komme ud, og at han skal lægge sig ned, fortæller Stiig Schønveller til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under videon...

Overvågning: Her ses Peter Madsens forsøg på at stikke af

Vild flugt: Her løber Peter Madsen forkert

Føreren af bilen, som ifølge politiet ikke taler dansk, bliver hurtigt taget til side, ser Stiig Schønveller fra sit vindue. Derefter åbner betjentene varevognen bagtil, kigger ind og lukker igen.

- Så er der nogen der råber 'bombe, bombe. Flyt jer!', og det får betjentene til at trække sig tilbage. Så bliver hele området afspærret, siger Stiig Schønveller, der sammen med de andre beboere i ejendommen også fik besked på at forlade lejlighederne og forlade bygningen.

På videoen kan man se, hvordan politiet på et tidspunkt hastigt trækker sig tilbage fra området om den hvide varevogn, som den livstidsdømte morder befinder sig bagi.

Politiet oplyste i dag, at Peter Madsen blev lagt i håndjern kort efter flugten, og da det blev konstateret, at han bar et mistænkeligt udseende bælte, trak patruljen sig tilbage og bevogtede ham, som det lyder i politiets sammenfatning på begivenhederne i dag.

Ekstra Bladets fotograf fangede disse optagelser i forbindelse med flugten. Video/grafik: Kenneth Meyer, Anthon Unger/Emma Svendsen. Redigering: Mikkel Cramon

Bæltet blev frataget Peter Madsen, og det skal nu undersøges nærmere.

Politiet fik anmeldelsen om Peter Madsens flugt klokken 10.21. Kort efter blev han fanget. Men først ved 13-tiden blev han ført væk fra stedet.

Den livstidsdømte Peter Madsen er nu i politiets varetægt.

Han vil blive sigtet for forsøg på fangeflugt ifølge straffelovens paragraf 124, og det vurderes, om der skal rejses andre sigtelser. Københavns Vestegns Politi efterforsker de nærmere omstændigheder omkring flugtforsøget.

Hvorvidt Peter Madsen skal fremstilles i grundlovsforhør, vurderes nu af anklagemyndigheden.