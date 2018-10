Vidne i sag om drengs død: Hun sagde, det tager kun syv timer at brænde et lig

Et 16-årigt vidne er blevet genindkaldt som vidne, efter at hun i en sms-besked kontaktede anklageren med nye oplysninger. Fire andre vidne skal ligeledes genafhøres

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet):

En sms-besked tikkede 22. september ind på anklager Søren Harbos telefon, og i beskeden stod der blandt andet, at ’der var flere ting, som ingen turde fortælle' om en tragisk aften og nat mellem 10. og 11. marts år.

Beskeden blev sendt fra en 16-årig pige, der allerede har vidnet i sagen mod en 41-årig kvinde, som er tiltalt for at efterlade sin egen datter og en 14-årig dreng i hjælpeløs tilstand ved ikke at tilkalde hjælp på et tidspunkt, hvor hun indså, at de havde brug for det. Kvinden nægter sig skyldig.

Hun sagde det med et smil

Mandag blev vidnet genafhørt i Københavns Byret på grund af sms-beskeden. Her fortalte hun, at hun henvendte sig til anklageren efter at have læst om den tiltalte kvindes forklaring.

- Jeg troede, at tiltalte ville tage skylden for de ting, der var hendes ansvar, sagde vidnet blandt andet i retten.

Den 16-årige pige husker specielt en ting, som blev sagt i lejligheden på Østerbro, da den 14-årige dreng var meget tæt på at dø.

- Jeg ved i hvert fald, at der var et tidspunkt, hvor vi ikke vidste, hvad vi skulle gøre ved drengen, og jeg hørte tiltalte sige 'det tager kun syv timer at brænde et lig'.

Det gav et gisp gennem retssal 32, da vidnet tilføjede, at den tiltalte smilede, mens hun sagde det.

Den 41-årige kvinde sad helt stille ved siden af sin forsvarer. Ligesom ved de tidligere retsmøder undgik hun at kigge på vidnet.

Jeg var bange for hende

Både forsvarer og anklager undrede sig i retten meget over, hvorfor vidnet først siger disse ting nu, og over at ingen andre vidner har forklaret således tidligere.

Ifølge pigen turde hun ikke fortælle det hele første gang.

- Jeg har været bange for tiltalte, da hun var lidt ligeglad med sin egen datter og den døende 14-årige dreng. Så jeg var nervøs for, at hun bare ville komme efter os. Jeg var bange for, at hun ville gøre noget ved mig.

Det 16-årige vidne forklarede også i retten, at flere af de andre gæster fra lejligheden, som også har vidnet i retten, var til stede, da den tiltalte kom med kommentaren. I alt fem vidner skal genafhøres mandag.

Tre vidner, der blev genindkaldt mandag, afviste i retten, at tiltalte skulle have sagt 'det tager kun syv timer at brænde et lig'.

I retten var der dog et af de fire andre genindkaldte vidner, som havde hørt 'nogen' tale om at brænde et lig, men hun kunne ikke sige hvem.

Erklæret død samme nat

Tragedien fandt sted i forbindelse med en fest, som den 41-åriges datter holdt i lejligheden. Datteren havde lagt sig på sengen i sin mors soveværelse, mens den 14-årige dreng de sidste timer lå på badeværelsesgulvet og var dårlig.

Drengen blev båret ned på gaden lidt i halv to, og der blev ringet efter en ambulance. Klokken 02:16 blev han erklæret død.

En time senere blev datteren fundet livløs i sin mors soveværelse. Hun overlevede, men er i dag stærkt hjerneskadet.