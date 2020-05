Vidne nævnte hestepriser for Britta Nielsens datter

Hvor godt kendte Britta Nielsens datter Samina Hayat til økonomien bag den dyre hestesport, som hun dyrkede på det anerkendte tyske stutteri Schockemöhle?

Det er to vidner i sagen mod Britta Nielsens tre børn tirsdag med til at kaste lys over. Børnene er tiltalt for groft hæleri ved at have fået del i de millioner, som Britta Nielsen svindlede sig til i Socialstyrelsen.

I Retten i Glostrup er tyske Alfons Hermes, der er ansat på Schockemöhle, med gennem en Skype-forbindelse. Han har været med til at sælge heste til Britta Nielsen og Samina Hayat.

Anklager Lisbeth Jørgensen vil vide, om han fortalte Samina Hayat om priserne.

- Jeg mener, at jeg har nævnt priserne for hende. Vi sad med mor og datter sammen. Ellers har hun talt med moren i telefonen, og ellers når hun var kommet hjem, siger Alfons Hermes, som fortæller via en tolk.

Han mener, at det var Britta Nielsen, som stod for økonomien med hestene.

- Det var sådan, at naturligvis var hun (Samina Hayat, red.) involveret på den måde, at hun var budbringer i forhold til moren, men i sidste ende var det moren, der traf beslutningen om priserne, siger tyskeren.

Anklageren vil have bekræftet, at Samina Hayat fik priserne at vide og gav dem til Britta Nielsen, som så traf beslutning om køb.

- Det er korrekt forstået, siger hestehandleren, der dog også siger, at en træner eller rådgiver muligvis kan have givet priser videre.

Samina Hayat er tiltalt for groft hæleri for cirka 37,2 millioner kroner.

Cirka 14,4 millioner kroner har hun ifølge anklagen fået indirekte, ved at Britta Nielsen overførte penge for blandt andet ridestævner og hesteindkøb til Schockemöhle.

Ligesom sine to søskende nægter Samina Hayat sig skyldig i anklagen om groft hæleri.

Hun har tidligere forklaret, at hendes fokus var på hestene, og at hun ikke kendte økonomien bag den dyre hestesport.

- Jeg ved godt, at jeg har forklaret det mange gange, men min energi og mit hoved var hos hestene, har Samina Hayat tidligere forklaret.

Et andet tysk vidne i retten tirsdag er en tidligere bogholder fra Schockemöhle. Hun fortæller, at regningerne for Samina Hayats ophold gik til Britta Nielsen. Dog skulle Samina Hayat godkende nogle bilag.

Anklageren vil vide, om bogholderen har talt med Samina Hayat om, hvad det kostede at have heste stående på Schockemöhle.

- Nej, svarer bogholderen.

Begge vidner afviser også, at de undrede sig over noget i forhold til Britta Nielsen eller Samina Hayat.

- Du har siddet med de her fakturaer til Britta Nielsen. I perioden Britta Nielsen var kunde, er der blevet faktureret mere end 1,9 millioner euro.

- Er der på noget tidspunkt i forbindelse med de her betalinger noget du har undret dig over, vil Samina Hayats forsvarer, Christian Bjerrehuus, vide.

- Nej, svarer bogholderen.