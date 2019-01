Vidne om brutale 'El Chapo': Rival levende begravet

Den mexicanske narkobaron Joaquin 'El Chapo' Guzman deltog selv i en henrettelse af tre tilfangetagne rivaler, hvoraf den ene stadig var i live, da han blev begravet.

Det fortæller vidnet Isaias Valdez i forbindelse med retssagen mod Guzman i New York, skriver Associated Press.

Isaias Valdez, der blev ansat som bodyguard for kartelbossen i 2006, fortalte, at Guzman fik sine mænd til at grave et hul, inden han sårede rivalen med et skud.

Den sårede mand 'gispede stadig efter luft', da Guzman beordrede ham levende begravet, fortæller vidnet.

- Det var sådan, vi smed ham i hullet, siger Valdez fra vidneskranken.

Isaias Valdez, 39, er tidligere bodyguard for Joaquin Guzman. Tegning: Reuters

Joaquin 'El Chapo' Guzman er tiltalt for narkosmugling, pengevask og drab og risikerer livsvarigt fængsel, hvis han bliver kendt skyldig.

Adskillige vidner har under retssagen fortalt, hvordan Guzman drev Sinaloa-kartellet med hård hånd og beordrede drab på sine modstandere.

Men Isaias Valdez, 39, er det første vidne, som i detaljer beskriver, hvordan 'El Chapo' selv førte an i voldshandlinger.

Isaias Valdez havde en fortid i det mexicanske militær, da han blev rekrutteret til at yde beskyttelse for kartelbossen. Første gang han mødte Guzman, blev han budt velkommen på engelsk.

- Dude, how ya doin? (Hvordan har du det, makker? Red.), lød det friskt fra kartelbossen.

Men den muntre tone forsvandt fra retslokalet i New York, da anklageren spurgte Valdez, om han har set Guzman personligt påføre andre skade.

Tævet med en gren

De næste par minutter beskrev Isaias Valdez flere episoder i grusomme detaljer, skriver Associated Press.

En episode involverede et medlem fra en rivaliserende gruppe, der allerede var blevet tortureret med et strygejern, da han blev ført til Guzman.

Guzman afhørte manden og efterlod ham i et aflåst skur i flere dage, hvorefter afhøringen fortsatte. Manden blev efterfølgende dræbt.

Joaquin 'El Chapo' Guzman blev udleveret til retsforfølgelse i USA i januar 2016. Nu er retssagen mod kartellederen i gang. Foto: Reuters

En anden gang erklærede Guzman begejstret, at de 'har fået en gave', netop som et fly med to bagbundne medlemmer af det rivaliserende Zeta-kartel landede ved narkobossens ejendom.

Guzman bad sine bodyguards om at tage de to mænd til et privat område og 'varme dem op', hvilket betød, at de skulle have tæsk.

Senere ankom Guzman til stedet og bad om at få en gren, der kunne bruges som slagredskab.

Ifølge vidnet tævede Guzman ofrene i timevis, ind til deres knogler var knust. Han bad sine mænd om at tænde et bål, hvorefter de to torterede mænd blev før hen til flammerne.

- Boom! Han skød den ene i hovedet, fortæller Isaias Valdez i sin vidneforklaring og tilføjer, at den anden mand kort efter led samme skæbne.

Guzman beordrede efterfølgende sine mænd til at brænde ligene på bålet hele natten, så der ikke var knogler tilbage næste morgen.