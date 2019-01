Vidne så mystiske mænd med fiskestænger og telelinse før kidnapning

Det er stadig ikke lykkedes norsk politi at opklare den mystiske bortførsel af milliardær-hustruen Anne-Elisabeth Hagen fra Fjellhamar, som har været savnet siden oktober sidste år.

Men nu kan den norske avis VG oplyse, at et vidne muligvis har foretaget interessante observationer op til bortførelsen.

Vidnet, der er far til et mindre barn, vil ikke stå frem med navn og foto.

Men manden forklarer til avisen, at han op til bortførelsen så to mænd fiske kun et hundrede meter i luftlinje fra kvindens bolig.

Manden hæftede sig ved, at de to personer ikke kun medbragte fiske-stænger. De havde også et kamera med stativ og telelinse med sig.

- Jeg har aldrig set nogen fiske på stedet før, men det er måske normalt. Jeg studsede over helhedsbilledet. Mændene var tydeligt afvisende overfor andre, fortæller vidnet til VG.

Anne-Elisabeth Hagen blev bortført fra sit hjem i Fjellhamar.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Det mandlige vidne kan ikke sætte præcis dato på sin observation. Han mener, at han så mændene, der sad i campingstole, i september eller oktober.

Det er ikke usædvanligt, at fuglefotografer bærer kameraer i området omkring søen. Men vidnet fandt kombinationen af fiskestænger og kamera for underlig.

Vidnet gik omgående til politiet, da det for nylig kom frem, at man frygtede en kidnapning.

Talte østeuropæisk sprog

De to mænd beskrives som 35-45 år. De talte et østeuropæisk sprog. Begge var robuste typer. Især den ene mand var meget muskuløs og kraftig, har manden forklaret til VG.

Efterforskningsleder Christian Berge kommenterer observationen således overfor den norske avis:

- Jeg har ikke et specifikt kendskab til efterforskningen. Men vi har fået mange tips om biler og personer. Det er det eneste konkrete, jeg kan sige for øjeblikket.