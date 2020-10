Vidne til campingskyderi: - Hun skreg så voldsomt

Flere folk på Smidstrup Camping fik et chok, da de sent mandag aften hørte, hvad de først troede, var fyrværkeri. Lyden blev hurtigt efterfulgt af høje skrig, og alvoren gik op for campisterne.

En mand var pludselig kommet frem i ly af mørket ved den grusbelagte indgang til campingpladsen og havde affyret fire til seks skud mod et ungt kærestepar og deres hund.

Skudepisoden fandt sted klokken 22.24.

- Jeg hørte først skud og så voldsomme skrig ude fra vejen, fortæller en af campingpladsens fastliggere, der er tydeligt berørt af skyderiet, til Ekstra Bladet.

Den unge kvinde blev ramt i balden, og hunden, hvis tilstand stadig er ukendt, blev også ramt af skud.

Fastliggeren på campingpladsen fortæller, at hun kort efter hørte kæresten til den skudramte kvinde råbe: 'Nej, nej, nej, min hund er også ramt.'

Her blev det unge kærestepar og deres hund skudt ned. Foto: Emil Agerskov

Ejere i chok

Marianne Hald, der ejer Smidstrup Camping sammen med sin mand, Kim Lundshøj, var tydeligt rystet af hændelsen, da Ekstra Bladet besøgte gerningsstedet.

- Jeg opdager det ved, at en af vores fastliggere ringer til mig og siger, at en er blevet skudt. Jeg kunne høre hende skrige gennem telefonen. Så voldsomt var det, siger hun.

Og Kim Lundshøj tilføjer:

- Når sådan noget sker i København, tænker man jo, at det er langt væk. Men det her, det er rigtig tæt på.

Politiet har været til stede hele natten ved Smidstrup Camping. Foto: Emil Agerskov

Forbindelsen er uklar

Nordsjællands Politis pressechef, Henriette Døssing, siger til Ekstra Bladet, at man efterforsker episoden ud fra et motiv om, at gerningsmand og offer kender hinanden.

Politiet har hele natten til tirsdag været til stede på Smidstrup Camping, hvor hundepatruljer har gennemsøgt området for spor. Tirsdag var der stadig et par enkelte betjente og en hund tilbage, der afsøgte det sidste af grunden.