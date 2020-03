Vidne til drama: Kom med vilde trusler

Efter adskillige timer, hvor kampklædt politi var talstærkt til stede, og vejen blev spærret på Svendborgvej i Ringe, skred politiet til anholdelse af en mand i et hus omkring klokken 18.

Vagtchef hos Fyns Politi Steen Nyland fortæller til Ekstra Bladet, at anholdelsen skete uden dramatik, og uden at politiet måtte bruge skydevåben.

Han har ikke yderligere kommentarer til, hvorfor de skred til anholdelse, af hensyn til manden.

28-årige Malene Jørgensen blev nærmeste vidne til dramaet.

- Jeg sidder lige og prøver at komme mig over chokket, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Hun bor helt tæt på det hus, hvor aktionen foregik, og fordi hendes hus ligger højt, kunne hun se lige derover.

Hun vurderer, at optakten til det pludselig drama startede omkring klokken 13.30.

- Jeg hører en meget ustabil mand, der pludselig råber og skriger. Han råber, at man skal holde sig væk fra hans matrikel, at han skærer halsen over på os, at han vil skyde os, siger hun og fortæller, at han også løb ud på fortovet til en cyklist og sagde, at han ville skære halsen over på ham.

Malene Jørgensen skal lige komme sig over chokket over den flere timer lange aktion. Foto: Tim Kildeborg

Hun så også en ældre kvinde, der gik ud og snakkede med ham.

Ekstra Bladets mand på stedet talte efter anholdelsen af manden med en kvinde, der fortalte, at hun var hans mor, og at der var tale om en 35-årig skizofren mand.

Politiet tog ingen chancer og mødte talstærkt op af hensyn til egen, borgernes og den anholdte mands sikkerhed. Foto: Tim Kildeborg

Malene Jørgensen nåede at blive temmelig nervøs og bange, men hun nåede ikke selv at ringe til politiet, før de kom med udrykning, og vejen blev spærret fuldstændig af.

Undervejs i den flere timer lange aktion kunne hun se masser af kampklædt politi, og hun hørte også politiet råbe i en megafon, at 'det er politiet, kom ud', uden at der skete noget.

Vej spærret efter stor politiaktion

Men kort før klokken 18 stormede politiet huset.

- Der kigger jeg væk, for jeg skulle ikke se, hvis der var en mand, der blev skudt.

Sådan gik det dog ikke. Anholdelsen foregik udramatisk.

Kort efter klokken 18 kunne politiet atter fjerne afspærringen. Foto: Tim Kildeborg

Men for Malene Jørgensen er det lige en oplevelse, der skal bundfælde sig.

- Jeg har aldrig i mit liv set så meget politi. Det har været heftige tre timer, siger hun og fortæller, at hun samtidig blev kimet ned af folk, fordi hendes hus var på Fyens Stiftstidendes artikel om aktionen.

- Jeg sidder her og ryster. Jeg er fuldstændig i chok. En lille by som Ringe. Nu tror jeg lige, at jeg skal ud og have noget frisk luft, konstaterer hun.