Vidne til skyderi: Mand stjal min bil og min hund

Det var en helt vild og vanvittig flugt, som fredag sidst på eftermiddagen foregik lige ved Ullas hjem på Plejeltvej ved Tikøb i Nordsjælland.

Det fortæller Ulla selv, som på grund af situationen med skyderi ikke ønsker sit efternavn nævnt.

- Jeg havde været i Hornbæk og handle og kommer så hjem og kører ind i indkørslen. Jeg holder i porten med bilen i tomgang, siger Ulla til Ekstra Bladet.

- Så kommer der en mand løbende fra den anden side. Han råber 'hjælp mig. Hjælp mig'. Så styrter han over vejen til mig og løber ned på gårdspladsen bag porten, forklarer Ulla.

Ulla er på det tidspunkt i færd med at læsse varer af. Hun sætter en favnfuld varer fra sig og skynder sig tilbage.

- I det jeg kommer tilbage, sætter han sig ind i min bil og bakker ud for fuldt brag.

Ulla har set en anden bil holde på vejen, da hun kom kørende. Bilen havde blændet hende, og derfor havde hun blinket ad den.

- Idet han kommer ud på vejen, stiger to personer ud af den bil. De begynder at skyde efter ham, siger Ulla til Ekstra Bladet.

Ulla er slet ikke i tvivl om, at det er skud, hun hører.

Politiet ar massivt til stede i området med både hundeførere, teknikere og betjente. Foto: Alllan Andersen

Kort efter vender bilen med de to personer om og kører efter Ullas bil.

Det er ikke så meget bilen, som Ulla nu savner. Bilen, der er en sølvfarvet Nissan Micra, har Nordsjællands Politi efterlyst.

Det er mere hendes 15-årige labrador Oskar. Den sad nemlig i bilen, da den blev stjålet.

Nu frygter Ulla, at Oskar strejfer rundt et sted, hvor bilen er blevet efterladt.

- Oskar er en meget nervøs hund, der ikke er så glad for fremmede. Den er halvdøv. Og så er den frygtelig skudræd. Han kan ikke finde på at bide nogen. Men jeg håber sådan, at folk vil ringe til politiet, hvis de ser ham et sted, siger Ulla, som har sendt Ekstra Bladet et billede af Oskar.

Vagtchef ved Nordsjællands Politi, Søren Bjørnestad, bekræfter, at Ullas udlægning af sagen også er en udlægning, som politiets efterforskere kender til.

Søren Bjørnestad fortæller, at det er usikkert, om manden kan være blevet ramt af de skud, der måtte være affyret.

- Vi har også fundet tegn på, at der er afgivet skud, siger Søren Bjørnestad til Ekstra Bladet.

Nordsjællands Politi har til Ekstra Bladet fortalt, at man er til stede ved landsbyen Plejelt ved Tikøb for at undersøge anmeldelse om muligt skyderi. Anmeldelsen blev indgivet via alarmcentralen klokken 17.19.

Ullas bil har registreringsnummer BT 86 646.

Politiet kan kontaktes på tlf.: 114.

