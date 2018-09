Vidne: Tog stoffer med 14-årig før hans død

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Metadon blev både sniffet og slugt i lejligheden på Østerbro i timerne op til, at en 14-årig dreng døde natten til 11. marts 2018.

Det forklarede den afdødes bedste ven i retten tirsdag. Det 15-årige vidne fortalte, at han selv var med til at indtage stofferne sammen med den 14-årige og hans kæreste, som holdt fest i sin mors lejlighed, og som i dag er hjerneskadet.

- Vi startede med at ryge nogle joints, og så gik moderen ind og sov, og datteren tog pillerne. Derefter overtalte hun os begge to, fortalte den 15-årige i retten og forklarede også, at det var pigen, som knuste pillerne, så de kunne sniffes.

- Har du nogen fornemmelse af, hvor meget den 14-årige dreng og datteren tog? ville anklager Søren Harbo gerne vide.

- Det er svært at sige, men jeg ved, at de både sniffede og slugte piller, sagde vidnet.

Teenageren vidnede i sagen mod pigens mor, en 41-årig kvinde, der er tiltalt for at efterlade sin egen datter og den 14-årige dreng i hjælpeløs tilstand ved ikke at tilkalde hjælp på et tidspunkt, hvor hun indså, at de havde brug for det.

Hun nægter sig skyldig og har i retten forklaret, at hun handlede så snart, hun så, at de to unge havde brug for hjælp.

Der blev fundet spor af flere forskellige stoffer i kvindens datter, efter at hun om natten blev fundet i lejligheden og måtte genoplives. Drengen døde. Der blev fundet metadon i hans krop, men det var ikke det, der slog ham ihjel. Derimod er dødsårsagen fastslået til at være indre blødninger, som følge af en flænge i milten.

Ved obduktionen viste det sig, at drengen havde kyssesyge, og derfor var milten forstørret og skrøbelig.

Teenager sparkede og slog

Det 15-årige vidne kunne i retten ikke huske, hvornår han præcis ankom til lejligheden, udover at det var før, det blev aften. Han forklarede, at alle tre teenagere fik det dårligt af stofferne og lagde sig til at sove, men så begyndte en af de andre festdeltagere at sparke og slå de tre, lød det.

- Hvorfor gjorde han det? spurgte anklageren.

- Jeg tror, han var jaloux på, at (den afdødes navn, red.) og (pigens navn, red.) havde noget sammen.

Vidnet lagde mærke til, at pigen havde svært ved at trække vejret, og han kunne på det tidspunkt ikke vække den 14-årige. Han gik 'lidt i panik' og hjalp derfor sin ven ud på toilettet, så den 14-årige kunne få det bedre, lød forklaringen. Tidligere har den tiltalte kvinde forklaret, at det var hende, der hjalp den 14-årige derud.

- Er der nogen, der snakker om, hvorfor de har det dårligt? ville anklager Søren Harbo gerne vide.

- Det blev der ikke rigtig snakket om. Jeg tror, at vi alle sammen tænkte det, men vi snakkede ikke om det, sagde vidnet.

Adspurgt af forsvareren fortalte den 15-årige, at han tidligere havde oplevet, at den 14-årige havde taget stoffer og var svær at vække.

- Men det har aldrig udviklet sig alvorligt. Jeg tænkte aldrig, at det ville ende sådan her.

Skulle være stille

Klokken 22.15 blev det 15-årige vidne hentet af politiet, fordi hans forældre var bekymrede for ham. Ingen i lejligheden fortalte betjentene, at den 14-årige lå ude på toilettet.

- Der blev sagt, at vi skulle være stille. Jeg stod i gangen, men jeg kan ikke huske, hvem der sagde det.

Fire timer senere blev den 14-årige erklæret død.

Havde kyssesyge

Flere vidner afgav tirsdag forklaring i retten, deriblandt en af de retsmedicinere, der har været med til at foretage obduktionen på den afdøde teenager. Hun forklarede, at dødsårsagen er blevet korrigeret undervejs.

På grund af flængen i milten mente man først, at den 14-årige havde været udsat for 'svær stump vold', simpelthen fordi der normalt skal ret meget til, før milten kan briste.

Men da det blev konstateret, at drengen havde kyssesyge og som følge heraf en forstørret og mere skrøbelig milt, blev konklusionen rettet til, at milten var bristet på grund af 'let stump vold'.

- Der skal mindre til, før milten brister, sagde retsmedicineren, som understregede, at 'vold' i denne forbindelse også kan være fald eller lignende.

Det er vurderet, at den 14-årige døde i timerne omkring midnat, og retsmedicineren kunne ikke komme det nærmere, udover at den afdøde havde begyndende dødsstivhed, ligpletter og en temperatur på 31,8 grader, da han blev erklæret død på Rigshospitalet natten til 11. marts.