Vidne: Ung pige var ude af sig selv

En mand er tiltalt for at have voldtaget en 17-årig, efter de har mødtes på sugardating-site

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En mand kom en 17-årig kvinde til udsætning, da han fandt hende grædende og ude af sig selv i Nordhavn i København 28. maj i år.

Det stod dog ikke fuldstændig klart, hvorfor hun var ked af det.

- Ikke så det er sammenhængende. Ikke umiddelbart, forklarede vidnet, der endte med at kontakte politiet efter aftale med den unge kvinde.

Vidnet spurgte hende ind til, hvad der var sket, og hun fortalte, at hun var blevet revet i håret, var blevet låst inde i en bil og havde haft samleje med en mand, selvom hun sagde fra.

Det har udmøntet sig i en tiltale mod en mand i slutningen af 20'erne, der er anklaget for at have tvunget kvinden til oralsex og samleje i sin bil, efter de havde fået kontakt på et sugardating-site. Han nægter sig skyldig.

Vidnet beskrev kvinden som 'ung, forvirret pige', der var 'ude af sig selv', og at hun sagde ting som, at hun var flov, at hun havde et rodet liv, og at hun skyldte nogle penge.

Hun fortalte først vidnet, at hun havde fået kontakt med en mand på Snapchat, men senere sagde hun, at det var på et sugardating-site. Hun fortalte også en lidt usammenhængende historie, som vidnet havde svært ved at redegøre for i detaljer, om, at hun var blevet kontaktet af en mand, som skulle køre hende hen til en anden mand, hvor der også ville være en kvinde, der skulle se på, at de havde sex.

Kræves udvist

Det ville hun få 25.000 kroner for, har vidnet tidligere forklaret til poltiiet.

Under sin vidneforklaring tirsdag bekræftede han det øvrige, men kunne dog ikke huske pengebeløbet.

Den del er dog ikke nævnt i øvrigt i sagen, hvor offerets forklaring er afgivet bag lukkede døre.

Den unge kvindes kæreste var også indkaldt som vidne. Han var i Jylland, men blev ringet op af hende.

- Hun fortæller, at hun har mødt en mand, som har lokket hende ind i en bil og lavet et overgreb på hende, forklarede kæresten, der sagde, at han aldrig havde oplevet hende sådan før.

Han kørte til København for at hente hende, men spurgte ikke yderligere ind til, hvad der var sket med hende og har heller ikke gjort det siden.

Den tiltalte er tysk statsborger, men har boet i Danmark siden barndommen. Han har et barn på to år, som han har fælles forældremyndighed over. Hvis han bliver dømt, kræves han udvist af Danmark.

Da anklageren læste hans straffeattest højt, fremgik det, at han tidligere har fået ni bøder fra 3. maj 2011 til 26. juni 2017.

Derudover har han fået 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste ved at have uploadet to nøgenbilleder af en kvinde uden offerets samtykke og for at have sendt et billede af sin penis til samme kvinde.

Dommen ventes på fredag.