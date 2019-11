Vidner søges: Hærværk mod jødisk gravplads

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Politiet søger vinder til en sag om hærværk rettet imod gravsten på en jødisk gravplads på Østre Kirkegård i Randers.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Her lyder det endvidere, at politiet fik anmeldelsen lørdag ved 15.30-tiden. I følge anmeldelsen var der begået hærværk mod flere gravsten.

'Politiets undersøgelser på stedet viser, at over 80 gravsten er blevet malet med grøn graffiti, og at nogle enkelte gravsten var væltet. Østjyllands Politi har sikret sig spor på stedet og efterforsker nu hærværket nærmere'.

Randers Amtsavis fortæller, at mere en 80 gravsten er ramt af hærværket. Ud den skidengrønne farve var en af gravstenene forsynet med et klistermærke med ordet 'Jude'.

I forbindelse med hærværket udtaler politikommissær i Østjyllands Politi, Bo Christensen:

- Det er groft hærværk, som berører rigtig mange mennesker, og derfor tager vi sagen meget alvorligt. Vi er i gang med efterforskningen, og vi hører gerne fra vidner, som har set mistænkelige personer gå rundt omkring gravpladsen, eller som har oplysninger om gerningsmændene.



Politiet kan kontaktes på telefon 114.