Vidner stoppede voldtægt: Mand dømt for groft røveri og overfaldsvoldtægt

En mand i slutningen af 20'erne skal i fængsel fire og et halvt år, da han er blevet dømt i en sag om groft gaderøveri og en overfaldsvoldtægt i Aalborg.

Det skriver Nordjyske.

Til Ekstra Bladet forklarer anklager Mette Bendix, at dommens længde stemte overens med påstand om straf, og at der er tale om en grov sag.

- Jeg tror, at retten har ment, at alene det forhold har skulle give tre og et halvt år, siger hun.

Den brutale voldtægt fandt sted cirka klokken otte om morgenen 20. april i Østre Anlæg, hvor den dømte 28-årige slæbte en 25-årig kvinde ind på et offentligt toilet. Her truede den 28-årige hende med en knust flaske, hvorefter han tvang kvinden til andet seksuelt forhold end samleje. Derudover forsøgte han at tvinge hende til fuldbyrdet samleje.

Voldsoffer fik kraniebrud

Et vidne fik dog stoppet voldtægten, da en anden kvinde havde set manden trække ofret ind på toilettet, hvorefter et andet vidne blev kontaktet. De ringede efterfølgende til politiet, hvorefter de bankede på døren og stoppede voldtægten.

Den 28-årige undskyldte sig med, at de var kærester, og derefter stak han af. Et tredje vidne så ham løbe ind i en opgang, hvor politiet fik fat i ham.

I retten erkendte den dømte, at han havde hevet offeret ind på toilettet, men benægtede, at der var sket noget seksuelt.

Den 28-årige blev også dømt for et voldsomt gaderøveri i november sidste år, hvor den dømte og en ukendt gerningsmand skulle sælge narko til voldsofferet, hvorefter det eskalerede i et gaderøveri. Voldsofferet pådrog sig et kraniebrud og fik taget diverse værdigenstande.

I retten nægtede den dømte røveriet.

Alligevel valgte den 28-årige mand at modtage dommen.