Vidner til Malmø-drab: Faderen flygtede fra gerningsmænd

En 31-årig læge og mor til et spædbarn blev mandag morgen myrdet på åben gade i Malmø. Nye detaljer tyder på, at gerningsmændene var ude efter faderen

Et bestialsk drab rystede mandag morgen Malmø, da en 31-årig læge og mor til et lille barn blev skudt midt på gaden.

Vidner har beskrevet for Kvällsposten, at faderen trådte ud af en port og fik øje på gerningsmændene, hvorefter han med det samme flygtede.

To gerningsmænd satte straks efter manden og sendte mindst tre skud i hans retning, hvilket fik faderen til at snuble og tabe barnet. Herefter skyndte den 31-årige kvinde sig hen for at samle barnet op.

Hun blev set løbe ned ad fortovet, hvor en af gerningsmændene fangede hende og skød hende med flere skud.

Politiet har endnu ikke bekræftet hændelsesforløbet eller nogle detaljer fra efterforskningen.

Nabolag i sorg: - Det er uvirkeligt, at det kan ske her

Flere gerningsmænd

Ud fra vidneberetningerne er der ifølge Kvällsposten tale om minimum tre gerningsmænd.

En 19-årig mand er anholdt og sigtet for medvirken til mord og brud på våbenlovgivningen. Politiet vil dog ikke kommentere antallet af gerningsmænd.

Chef for svensk politis efterretningsenhed Patrik Andersson har dog en mistanke om, at gerningsmændene kan have holdt øje med den dræbte kvindes kæreste i noget tid. Han opfordrer offentligheden til at fortælle om eventuelle iagttagelser.

- Vi er interesserede i informationer om, hvem der har været i nærheden af ham, og om folk, der muligvis har observeret den lejlighed, han bor i. Han er sandsynligvis blevet holdt øje med i noget tid, siger han til SVT Nyheter Skåne.

Drabet på den 31-årige kvinde er et ud af to kvindedrab i Sverige i denne uge. Senest blev en 18-årig kvinde natten til onsdag skudt i en lejlighed i en forstad Stockholm.