Vidner vil være anonyme i drabssag

Frygt for repressalier har skræmt flere fra at vidne offentligt mod to tiltalte i Haverslev-drabet

Flere vidner i det nordjyske knivdrab, der for et år siden kostede den 35-årige vendelbo Jesper Durhuus Olsen livet ved Circle K-tanken Haverslev syd for Aalborg, vil kun vidne, hvis det kan foregå i fuld anonymitet - uden at de de to tiltalte er til stede.

Det sagde anklager Kim Kristensen i dag i nævningesagens første retsmøde i retten i Aalborg.

- Et af de vidner, der var til stede på tankstationen, har værdifulde oplysninger. Men han vil kun afgive forklaring, hvis det kan ske for lukkede døre, sagde anklageren.

Vidne var ven med knivoffer

Vidnet har under nævningesagen derfor fået betegnelsen Vidne 4. Han var sammen med knivofferet på Circle K, da der ved 21.30-tiden om aftenen opstod tumult mellem tre mænd på tankstationen. Tumulten, der for Jesper Durhuus Olsens vedkommende endte skæbnesvangert i en blodpøl for øjnene af adskillige stærkt opskræmte kursister på en husflidsskole mindre end 50 meter fra Circle K.

- Fem af de øvrige vidner vil kun udtale sig, såfremt de tiltalte ikke er til stede i retten, sagde anklageren.

Det er nu op til rettens dommere at afgøre, om vidnerne kan være anonyme. I mens er de seks nævninger blevet sendt uden for døren.

- Det var selvforsvar

Indtil videre har begge de tiltalte, den 29-årige Kion Hjaltalin Bertelsen og den 25-årige Mohammad Omar Rayeq, nægtet sig skyldige. Dog har Muhammad Omar Rayeq taget det forbehold, at han måske har handlet i selvforsvar efter at være blevet slået af det senere knivoffer.

- Jeg var rystet og skræmt. Skidebange for ham. Han var meget større end mig, men jeg går alligevel hen mod ham, sagde han.

- Havde du en kniv?

- Ja, jeg havde den i hånden, men jeg brugte den ikke. Det her er altså ikke, hvad I tror, det er, lød det fra den spinkle Muhammad Omar Rayeq, som på drabstidspunktet var knyttet til banden One Blood med tilknytning til rockergruppen Satudarah.

Svor hinanden troskab

Hans makker, Kion Hjaltalin Bertelsen, var til gengæld fuldgyldigt medlem af gruppen, og de to er og var desuden en slags blodsbrødre, der har svoret troskab over for hinanden.

i følge Kion Hjaltalin Bertelsen var den 35-årige Jesper Durhuus Olsen 'en meget stor mand', der var påvirket af stoffer eller lignende.

- Han opførte sig mærkelig. Da han slog min kammerat, var jeg nødt til at hjælpe, lød det fra den 29-årige, som selv er en hærdebred XXXL-størrelse.

Pulsåre skåret over

Også Kion Hjaltalin Bertelsen var bevæbnet med en kniv, men den brugte han efter eget udsagn kun til at true med.

I følge obduktionen døde Jesper Durhuus Olsen af voldsomt blodtab efter at have fået skåret en pulsåre under venstre armhule over.

Der er afsat otte dage til drabssagen. Dommen ventes i begyndelsen af september.

