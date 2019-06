Vigtige spor i sag om dobbeltdrab

Det er højest usædvanligt herhjemme, at gerningsmænd affyrer skud mod andre i et boligkvarter ved højlys dag og begår to drab.

Men det er ikke det eneste usædvanlige ved sagen om likvideringen af to mænd på 20 og 23 år tirsdag eftermiddag i Herlev.

For en række personer blev vidner til den brutale forbrydelse på åben gade og der blev lavet optagelser af gerningen.

Politiet er, ligesom Ekstra Bladet, i besiddelse af helt unikke billeder, der viser hvordan drabsmændene skyder, hvordan de bevæger sig retur mod deres flugtbil, og hvordan de sågar kommer tilbage mod ofrenes bil, der holder på en vej med åbne døre og skyder igen.

I følge Ekstra Bladets oplysninger er efterforskerne lige nu travlt beskæftiget med to elementer i sagen.

Det ene er de billeder og det, som politiet kan få ud af materialet. For selvom gerningsmændene under dobbeltdrabet havde forsøgt at maskere sig med hætter, der er trukket godt ned om ansigtet, er der masser af detaljer at dyrke for politifolkene i forsøget på at få fastlagt drabsmændenes identiteter.

Se billederne her:

Her flygter de efter dobbeltdrab

Desuden er et særdeles vigtigt spor den flugtbil, en stjålen Audi, som blev benyttet.

Her er geningsmændenes bil - den blev set i området før skyderiet. Foto: Politiet

Den blev som bekendt fundet efterladt i Nærum nord for København efter skyderiet. Gerningsmændene havde prøvet at brænde bilen af, men af uklare årsager lykkedes det ikke. Bilen er nu genstand for omfattende undersøgelser, erfarer Ekstra Bladet, for køretøjet vil givetvis være spækket med mordernes dna.

Bilen var blevet stjålet i København S. fredag aften.

Københavns Vestegns Politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at kommentere efterforskningen overfor Ekstra Bladet.

Ofre identificeret

I går blev de to ofre formelt identificeret. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har de dræbte somalisk baggrund og kommer fra Stockholms-området.

Kilder oplyser til Ekstra Bladet, at den dræbte 23-årige var toneangivende i den kriminelle gruppering Shottaz i Stockholm-forstaden Rinkeby, der i årevis har været plaget af kriminalitet og bandeproblemer.

Det har også den svenske avis Expressen skrevet. Den anden dræbte er fra forstaden Tensta.

En tredje person var nær bilerne og blev tilbageholdt som vidne og afhørt.

Vestegnens Politi har tidligere meldt ud, at man samarbejder med de svenske myndigheder i sagen om dobbeltdrabet.

Hvad de to nu dræbte lavede i Sennepshaven i Herlev er uklart.