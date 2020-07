Vil ikke have nøgenfotos ud

Ghislaine Maxwell og hendes stab af forsvarere kæmper for øjeblikket ihærdigt for at forhindre, at en række nøgenbilleder og sexvideoer slipper ud i offentligheden.

Ghislaine Maxwell var kæreste og samarbejdspartner med finansmanden Jeffrey Epstein, som for snart et år siden tog sit eget liv i en fængselscelle. Han var anklaget for et omfattende seksuelt misbrug af piger og unge kvinder.

Maxwell selv sidder fængslet i et fængsel i New York. Hun sigtes blandt andet for at have skaffet helt unge piger og kvinder til Jeffrey Epstein. Maxwell deltog ifølge sigtelserne også selv fysisk i nogle af de seksuelle overgreb.

Civile retssager

Mandag bad kvindens forsvarere retten om at forbyde, at 'fortrolig information som nøgenbilleder, sexfotos og videoer' på nogen måde må offentliggøres.

Anklagemyndigheden vil senere - formentligt tirsdag - komme med sit indlæg i sagen.

Hemmelige dokumenter skal offentliggøres

Forsvarerne frygter blandt andet, at billeder og videoer vil blive brugt i civile søgsmål mod Ghislaine Maxwel. Blandt andet vil et af Epsteins ofre, Virginia Roberts Giuffre, angiveligt lægge sag an mod Ghislaine Maxwell.

Kvinden, der i dag lever i Australien, hævder, at hun blev tvunget til at dyrke sex med prins Andrew i en alder af kun 17 år. Andrew nægter alle anklager.

Foto: Shutterstock

Fandt stakke af billeder

I sidste uge forsøgte Ghislaine Maxwells advokater at få nedlagt forbud mod, at anklagere, politifolk og ofrenes advokater må omtale eller kommentere sigtelserne mod hende, oplyser nyhedsbureauet AP og avisen The Telegraph.

Arkivfoto: Alan Davidson/Shutterstock

I forbindelse med anholdelsen af Jeffrey Epstein blev hans ejendomme ransaget. Her fandt politifolk stakkevis af nøgenfotos og videoer.

