Vil indføre dobbelt strafzone på Christianshavn

Efter at Christiania 21. marts lukkede fristadens område med hegn og vagter for at mindske menneskemylder og smittespredning, er der opstået en scene på Bådsmandsstræde, og områderne omkring Christiania.

Pusher Street-folket har flyttet forretningen ud på gaden, hvor man mere eller mindre åbenlyst nu sælger hash i gaderne mellem Christiania og Christianshavns Torv samt på voldene bag Christiania, ligesom der har været opslået hashboder ved den gamle hovedindgang, der ligger på hjørnet af Prinsessegade og Bådsmandsstræde.

- Da vi vedtog den her coronakriminalitetspakke, der omhandler alt coronarelateret kriminalitet, spurgte jeg justitsministeren, om man også kunne tage narkotika ind under, fordi jeg kunne se, der var forøget aktivitet ude omkring Christiania, siger Inger Støjberg, næstformand for partiet Venstre.

- Der svarede han nej, det kan man ikke, men man kan indføre skærpet strafzone, hvis det skulle vise sig, at det var ved at løbe løbsk, og det er så det, jeg synes, det er nu, siger hun.

Til spørgsmålet om, hvorvidt det ikke bare er at feje problemerne et andet sted hen, hvis man indfører den skærpede strafzone på Christianshavn, svarer hun:

- Jamen så må man jo følge problemerne, hvis de rykker sig. Det nytter ikke noget, at vi kan se åbenlys handel med stoffer.

- Har i nogen idé om, hvorvidt det mindsker kriminaliteten, hvis man for eksempel sammenligner med Ghettopakken?

- Jamen det er jo sådan, at når man straffer, så er det selvfølgelig for at mindske kriminaliteten, men det er jo også for, at samfundet skal sige fra.

- Så det er mere symbolikken i, at man vil vise, at man siger fra, end at det rent faktisk har en effekt?

- Næ, det er begge dele, altså det jo fuldstændig ulideligt, at man kan se hvor utrygt, det er blevet på Christianshavn. Det kan vi ikke vende det blinde øje til, og det er jo det justitsministeren gør nu. Derfor synes jeg, at han må melde sig ind i kampen.

Det var ikke muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra justitsministeren Nick Hækkerup.

I en pressemeddelelse har Christiania som fællesskab taget afstand fra situationen på Bådsmandsstræde og områderne omkring Christiania.

45 anholdte

- Umiddelbart efter nedlukningen så vi eskalering i hashsalget på Christianshavn og i det område, hvor der blev solgt hash og kokain, siger Lars-Ole Karlsen, chef for Operativ Specialafdeling, Københavns Politi.

- Henover weekenden har vi set enkelte narkohandlere og det er dem og selvsagt køberne, som vi fokusere på nu. Senest i dag har vi foretaget anholdelse af 3 narkohandlere, hvoraf en skal fremstilles i dommervagten i morgen.

Ifølge Lars-Ole Karlsen kan der være flere grunde til, at de har oplevet mindre kriminel aktivitet i området henover weekenden.

- Vores indsats fortsætter med uniformeret og civil politi, samt med brug af den mobile politistation. Vi følger situationen nøje og vil afstemme vores indsats i forhold til det kriminalitetsbillede vi ser. Vi får meget hjælp fra Christianshavnerne og borgerne generelt, og det vil jeg gerne takke for.