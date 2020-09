Vil ramme festglade unge med bøde på 5000 kr.

Politisk flertal vil have hårdere straffe til unge, der deltager i piratfester. Retsordfører kalder det samtidig 'for svagt', at politiet ikke fik fat i nogle af de 200-300 unge, der natten til lørdag deltog i piratfest

Det skal koste 5000 kr., hvis man deltager i en af de ulovlige piratfester, som er blevet populære under coronakrisen.

Det mener Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup.

Han mener, at den nuværende bøde på 2500 kr. slet ikke er høj nok.

- For mange, der går en tur i byen, kan det hurtigt koste 1000-2000 kr., så det skal være et beløb, der kan give en vis chokeffekt. Det er der brug for med piratfester, så det har en adfærdsregulerende ændring. Det skal være noget, der batter, siger han til Ekstra Bladet.

- Der skal være et kollektiv ansvar. Alle, der går til de her fester, kender godt reglerne. De ved godt, at når man er 300 til en fest, så er det en piratfest. Jeg forstår godt, at der er unge mennesker, der har brug for at feste, men de må udvise respekt.

Udmeldingen kommer efter Københavns Politi natten til lørdag lukkede en stor fest for 200-300 deltagere i en hal i Sydhavnen.

Opråb: - Luk nattelivet, nu

Flertal

Venstre, SF og Enhedslisten er også klar til at kigge på bødeniveauet, dog uden at nævne noget konkret beløb. Også regeringen vil kigge på området.

- Vi bliver nødt til at blive endnu bedre til at gribe ind og straffe med højere bøder, når der er nogle, der stiller sig udenfor, siger justitsminister Nick Hækkerup til TV 2.

Da politiet lukkede festen i Sydhavnen endte man kun med at sigte en 33-årig mand for at arrangere festen. Alle andre stak af.

- Da det går op for folk, at politiet er ankommet til hallen, stikker de af i alle retninger. Både til fods og på cykler, så ingen af gæsterne er blevet sigtet eller anholdt, sagde vagtchef Kristian Rodin i den forbindelse til Ekstra Bladet.

Raser over festglade unge: - Stop det!

For svagt

Og det er ikke tilfredsstillende af politiet, mener Peter Skaarup.

- Det er ikke godt nok. Det er for svagt, og jeg vil også bede om en redegørelse fra justitsministeren. Politiet skal også have udvidede beføjelser. Potentielt set er det jo et spørgsmål om liv og død, siger han.

Københavns Politis vagtchef siger søndag aften til Ekstra Bladet, at man ikke har nogen kommentarer til kritikken.