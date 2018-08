Vild bilflugt med 160 km/t: Smadrede ind over marker og ad skovstier

I nat blev en narkopåvirket 25-årig mand anholdt efter over 30 minutters bilflugt over marker og skovstier

En ældre Opel Vectra fra 2001 kom ud for alternativ brug i nat, da en 25-årig mand uden kørekort flygtede fra tre patruljevogne.

I 33 minutter kørte den narkopåvirkede mand ad landeveje, gennem byer overfor røde lys, udenom søm-måtter, over marker og ad skovstier - nogle steder med over 160 kilometer i timen - indtil han klokken 03.07 blev bragt til standsning ud for et mindre landbrug ved Tovstrup i Vestjylland.

I bilen var to passagerer, en kvinde og en mand. Kvinden er førerens kæreste, som også er ejer af bilen. Og ifølge vagtchefen var stemningen så intens, at betjentene måtte tage peberspray ibrug.

- De blev alle tre eksponeret for peber, så vi kunne holde dem i ro. De var oppe at køre, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi Anders Olesen til Ekstra Bladet.

Den 25-årige blev anholdt og taget med ind, så politiet kunne tage blodprøver. Han bliver løsladt her til formiddag, og kan se frem til en klækkelig bøde.

- Det er ikke helt gjort op endnu, og det kommer også an på indkomst og så videre. Men det bliver i den høje ende, siger vagtchefen.

Mandens kæreste er ligeledes sigtet for at have overladt rattet i sin bil til ham vel vidende, at han var frakendt kørekortet.

Politiet blev opmærksom på bilen ved, at de rutinemæssigt kørte registreringsnummeret gennem systemet og kunne se, at bilen var afmeldt.

Politiet kender ingen anden årsag til den vilde flugt, end at manden ikke har noget kørekort og var påvirket af narko.

- Når først han har taget flugten, så skal der typisk noget til at få standset igen. Der går adrenalin i blodet, siger vagtchefen.