Vild biljagt ender i gågade: - Jeg frøs fuldstændigt

Hvad der lyder som en hæsblæsende biljagt har udspillet sig natten til lørdag i Hammerum og Herning.

Det fortæller Lars Even, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi får kontakt med den her bil i Hammerum, hvor vi har en eftersættelse af bilen, som er brugsstjålet tidligere på natten. Der sker færdselsforseelser i løbet af eftersættelsen, hvor han kører over for rødt lys flere gange og har en høj hastighed.

I løbet af biljagten punkterer bilen, men det får ikke bilisten til at stoppe.

- Han vælger til sidst at køre ind gennem gågaden i Herning. Hvor han kører ind i nogle stole, der står ved en bar kaldet Pianobar, siger Lars Even.

Artiklen fortsætter under billedet.

Politiet fik fat i gerningsmanden i Herning gågade. Foto: Privatfoto

Ifølge politiet er der ingen tilskadekomne i forbindelse med biljagten, men en kvinde, der sad uden for baren, var nødt til at springe væk, for at undgå at blive ramt.

- Derfor har vi sigtet ham for også at udsætte andre folks liv for fare. Det gør, at vi vælger at fremstille ham i et grundlovsforhør lørdag, siger vagtchefen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Politiet har mistanke om, at føreren af bilen har været påvirket. Foto: Privatfoto

Politiet har desuden taget en blodprøve på bilisten, da de har mistanke om, at han måske har været påvirket af alkohol eller narkotika.

Blev helt vildt forskrækket

Kvinden, som politiet omtaler, er Brit Røjkjær. Hun fortæller, at hun blev meget overrasket over at se politiet i gågaden.

- Vi sad udenfor ved baren, og så hører jeg noget, jeg tror, er fyrværkeri. Så kan jeg se politiets lys komme direkte imod os.

Artiklen fortsætter under billedet.

Brit blev klemt inde af bilen. Foto: Privatfoto

- Der går to sekunder, og så kører bilen direkte ind i en blomsterkasse. Jeg blev fastklemt mellem vinduet og blomsterkassen.

Brit Røjkjær slap med skrækken, men oplevelsen natten til lørdag sidder fast.

- Jeg blev helt vildt forskrækket. Jeg var overrasket over, at jeg ikke reagerede anderledes. Jeg frøs jo fuldstændig, siger hun.