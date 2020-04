Vild biljagt fik brat afslutning

To mænd er blevet anholdt, efter at de stjal en BMW i Brønshøj

Mandag eftermiddag stjal to mænd en sort BMW i Brønshøj, men det blev en kort fornøjelse i sæderne for de to biltyve.

Blot 11 minutter efter, at politiet modtog anmeldelsen klokken 15.48, blev de to mænd anholdt på Frederiksberg efter en hæsblæsende biljagt.

De to gerningsmænd kørte med over 100 kilometer i timen midt inde i byen og forsøgte at flygte fra politiet, der var sat efter dem med en patruljevogn.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Den stjålne bil. Foto: Kenneth Meyer

Det fortæller vagthavende ved Københavns Politi, Henrik Svejstrup.

- Da vi får anmeldelsen, begynder vi med det samme at lede efter dem. Det gik meget hurtigt med at få dem anholdt. De fik sig noget af en overraskelse, fortæller Henrik Svejstrup.

Biljagten endte i et færdselsuheld, da BMW'en påkørte en anden personbil og en politibil, der begge led materielle skader.

Ingen personer kom til skade som følge af uheldet.