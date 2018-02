Vild biljagt: Flugtbilist rev hul på poser og hældte narko ud af vinduet

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En vild biljagt endte mandag eftermiddag med et mindre trafikuheld i det østlige Aalborg. Men inden da havde de forfølgende betjente fra deres patruljevogn lagt mærke til flere ejendommeligheder, som nu er blevet genstand for efterforskning.

Det skriver Nordjyske Medier.

Det var klokken 15.40, at Nordjyllands Politi fik melding om en slingrende bilist på motorvej E45 i nordgående retning syd for Aalborg. En patruljevogn blev sendt efter bilen og bilisten, som viste sig ikke at være interesseret i at standse.

- Han ville ikke stoppe, selv om vi havde tændt blinklys og sirene, fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi til Nordjyske Medier.

En del af pulveret havnede også inde i kabinen. Foto: René Schütze

Biljagten fortsatte ind i Aalborg, hvor bilisten fortsatte rundt i den østlige del af byen. Imens hældte han hvidt pulver ud af bilvinduet, så betjentene.

Politiet mener, at det hvide pulver er narko.

Flere patruljevogne blev bedt om at tage del i biljagten, som endte ved, at politiet havde lavet en vejspærring med patruljevogne ved Humlebakken.

Her blev manden anholdt efter en halv times jagt. Det viste sig,a t der var tale om en 24-årig mand.

Hverken bilisten eller andre kom noget til ved trafikuheldet, skriver Nordjyske Medier.

Bilisten er blevet sigtet for at være i besiddelse af et pt. ukendt stof, som politiet formoder er narko. Foto: René Schütze

Vagtchefen fortæller, at man på den ene side af mandens bil kunne se store striber af hvidt pulver. Det er politiets opfattelse, at manden rev hul på nogle poser og hældte indholdet ud, mens han blev jagtet rundt i byen.

Bilisten er blevet sigtet for at være i besiddelse af en mængde af det indtil videre ukendte stof. Manden er også blevet sigtet for at være påvirket under kørslen.

Den 24-årige er i forvejen kendt af politiet, blandt andet for narko-relateret kriminalitet.