Vild biljagt i nat: Sporhund fandt narkobilist i busk

En 21-årig mand fra Aarhus er blevet sigtet for en lang række færdselslov-overtrædelser, efter at han natten til torsdag forsøgte at køre fra politiet i Aarhus-bydelen Højbjerg.

Det oplyser pressemedarbejder ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen til Ekstra Bladet.

Det hele begyndte på Rosendalsvej klokken 0.30, hvor politiet ville lave et rutinetjek af manden og bilen, han kørte rundt i.

Og det sluttede i en busk i en privat have tæt på Højbjerg Bibliotek, hvor manden et kvarter senere blev fundet af en hundefører.

I løbet af det kvarter begik manden ifølge betjentene så mange lovovertrædelser, at han står til bøder for et femcifret beløb.

- Betjentene ser ham køre på Rosendalsvej og vil gerne lave det her rutinetjek. De kører op på siden af ham i lav fart og vil have ham til at standse. I stedet speeder han op og kører derfra. Her rammer han patruljevognen, siger Jakob Christiansen.

Siden går det med høj hastighed og helt uden respekt for færdselsreglerne ad flere veje rundt i bydelen.

Med politiet lige bag sig samt en betjent, som ikke har lagt notesblokken fra sig, men som rent faktisk noterer samtlige lovovertrædelser ned.

- På et tidspunkt mister de kontakten. Men så finder de bilen, der holder i en hæk, hvor han er forulykket. Og de konstaterer, at manden ikke længere er til stede i bilen.

En hundepatrulje er blevet rekvireret, og det viser sig, at en fodgænger har set den 21-årige tage benene på nakken, efter at han var havnet i hækken ved Højbjerg Bibliotek.

- Fodgængeren kan så sende hundeføreren i den rigtige retning, siger Jakob Christiansen.

Efter at have nået til et grønt område får hunden fært. Den springer pludselig ind i en privat have. Og derinde klokken 0.45 bliver manden anholdt.

- Han havde skjult sig i en busk.

Det viser sig, at der måske var en forklaring på, at den 21-årige ikke havde lyst til det rutinetjek, han ellers stod til.

For manden blev både skønnet spiritus- og narkopåvirket.

Derudover er han blevet sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger, kørsel over for rødt lys, kørsel venstre om et helleanlæg, manglende brug af blinklys, ikke at overholde sine forpligtelser ved et færdselsuheld og besiddelse af euforiserende stoffer.

Der blev fundet en hashklump i den 21-åriges køretøj.

Heldigvis kom ingen noget til under køreturen, oplyser Jakob Christiansen.

Den 21-årige blev løsladt efter afhøring.