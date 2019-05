Vild biljagt: Mordmistænkt skyder mod politiet

Det var noget af et drama, der udspillede sig fredag eftermiddag på motorvejen i Los Angeles.

Politiet jagtede en bil, i hvilken der befandt sig en mordmistænkt på passagersædet. Undervejs i biljagten lænede passageren sig ud af bilen og affyrede skud mod politiet.

Det skriver NBC Los Angeles.

Passageren var Dylan Andres Lindsey, der var eftersøgt for at have skudt og dræbt en ansat i en butik tidligere på ugen.

Efter skududvekslingen med politiet på Los Angeles travle veje endte Lindsey på hospitalet med mindst to skudsår - et af dem havde han selv påført sig i hovedet, har det lokale politi oplyst.

Uskyldige mennesker blev fanget i dramaet, og en enkelt mand blev strejfet af en kugle. Manden slap uden alvorlige skader.

I videoen øverst i artiklen kan du se den vilde biljagt i Los Angeles.