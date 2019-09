Vild dansk politijagt: Flygter over kornmark i stjålet bil

- Det er nok et af de mest alternative steder, jeg har haft en biljagt.

Sådan lyder det fra politiassistent Steen Erik Hansen, da han beretter om dengang, han jagtede en stjålet bil hen over en kornmark.

Den noget utraditionelle politijagt blev filmet på Steen Erik Hansens kamera i bilen og bliver vist i Kanal 5-programmet 'Fanget på politiets kamera'.

Episoden udspillede sig et stykke uden for Kalundborg, og det startede, da politiassistenten prøvede at følge diskret efter en grøn Toyota firhjulstrækker, der var meldt stjålet.

Da den stjålne Toyota drejede ned af en lille grusvej, og Steen Erik Hansen fulgte efter, kunne han dog godt se, at han var nødt til at opgive at følge efter uden at blive opdaget. I stedet slog han sirenen til, men i stedet for at stoppe, tog føreren af Toyotaen en hurtig beslutning: Han drejede ud over en mark og tog flugten.

- Det er jo en uhøstet kornmark, så jeg gør mine tanker. Kan jeg køre med, eller kan jeg ikke køre med, lyder det fra Steen Erik Hansen, der tog en hurtig beslutningen og drønede ud over marken i sin politibil i jagten på den stjålne bil og dens fører med korn flyvende om ørerne.

'Fanget på politiets kamera' kan ses torsdag aften klokken 20 på Kanal 5.