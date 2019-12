Vild drejning: Bortvist pædagogmedhjælper får sit job tilbage

Pædagogmedhjælperen fra Randers, der blev sigtet for krænkende adfærd over for et barn for sidenhen at opleve, at alle sigtelser mod ham blev frafaldet, får nu sit job tilbage.

Det får han på trods af, at Randers Kommune har holdt fast i, at han skulle flyttes til en anden institution. Det skriver TV2 Østjylland.

Det gjorde man, for Stjernehuset kunne fortsætte sit daglige virke, og pædagogmedhjælperen fik mulighed for at fortsætte sit arbejdsliv.

- Jeg traf denne beslutning efter bedste overbevisning om, at det var det rette at gøre på det tidspunkt og med afsæt i erfaringer fra lignende sager i andre kommuner, siger Michael Maaløe, direktør for Børn og Skole, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Det har imidlertid vist sig, at det ikke virkede. Det skabte ikke den nødvendige tillid mellem forældre og vores daginstitution. Der har langt fra været ro om Stjernehuset, og vi har fortsat ikke fået pladserne i Stjernehuset fyldt op. Tilsvarende er det heller ikke lykkedes for pædagogmedhjælperen at starte i en ny dagsinstitution. I den situation er det vigtigt at genbesøge sin beslutning. Det har jeg gjort.

Pædagogmedhjælperen får tilbudt at vende tilbage til Stjernehuset midt i januar 2020 efter nærmere aftale med daginstitutionslederen.

- I lyset af at den hidtidige beslutning ikke har skabt ro og tillid, som forventet, så er det mit håb, at denne beslutning kan skabe netop det, siger Michael Maaløe

Pædagogmedhjælperen blev sigtet for seksuelle krænkelser i april 2019, og senere blev sigtelserne frafaldet.