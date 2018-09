Vild fangeflugt: Brugte tåregas til befrielsesaktion

Tre fængselsfunktionærer blev truet med pistol, og der blev anvendt tåregas, da en 32-årig narkodømt fange onsdag blev befriet foran akutmodtagelsen på Nykøbing Falster Sygehus.

Det er torsdag kommet frem under et grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster.

Her blev den 32-årige fremstillet sammen med to mænd på 22 og 26, som politiet mener deltog i befrielsesaktionen.

Alle tre nægter sig skyldige.

Af politiets sigtelse fremgår det, at det er politiets opfattelse, at der blev brugt tåregas fra en CS gasspray, da den 32-årige blev befriet. Det gik ud over to mandlige og en kvindelig fængselsfunktionær, som havde til opgave at bevogte den 32-årige, mens han blev kørt til behandling på sygehuset.

Farø var spærret i flere timer onsdag, mens politiet ledte efter flugtfangen og medgerningsmændene. Foto: Per Rasmussen

Svært bevæbnet politi bevogtede indgangene til retsbygningen, og også inde i retssalen sad en betjent med automatvåben ved indgangsdøren, mens fire andre betjente i kampuniformer sad bag de sigtede.

Det var kun journalister med gyldigt pressekort, som ud over rettens aktører var til stede i retssalen.

Den 32-årige, som blev befriet onsdag i den bemærkelsesværdige aktion, var den sidste, som blev ført ind i retten. Han havde håndjern på, helt indtil han satte sig ved siden af sin forsvarer Keld Nørreslet.

De to, som politiet mener deltog i befrielsen, fik heller ikke lov til de store armbevægelser.

Den ene - den 26-årige - var iklædt marineblåt tøj med påskriften Københavns Fængsler. Han havde fikseringsbælte på, da han kom ind i retten. Det blev ikke taget af ham under grundlovsforhøret, men var spændt lige nøjagtig nok til, at han ikke havde mulighed for at løfte armene særlig højt, ligesom han heller ikke kunne strække armene ud.

Den anden havde sit eget tøj på og var ikke i hverken håndjern eller i fikseringsbælte, da han blev ført ind i retten.

En af de tilstedeværende betjente brød på et tidspunkt ind og bad de to om ikke at tale sammen.

- Det gør vi heller ikke. Vi taler med vores forsvarer, svarede den 26-årige.

Det var ikke nødvendigt med en tolk. Alle tre sigtede både talte og forstod dansk.

Anklager Susanne Bluhm krævede lukkede døre under retshandlingen med den begrundelse, at der er en eller flere medgerningsmænd på fri fod, og at efterforskningen risikerer at blive påvirket, hvis oplysninger kommer frem. Politiet mangler også at finde flere effekter fra befrielsesaktionen, nævnte hun.

Dommeren besluttede at lukke dørene trods protester fra de tilstedeværende journalister.

Blev befriet af bevæbnede mænd: Nu er han anholdt

Det var onsdag klokken 10.34, at en 32-årig mand blev befriet foran akutmodtagelsen på Nykøbing Falster Sygehus.

Politiet havde onsdag gang i en intens eftersøgning efter den flygtede fange. (Video: Per Rasmussen)

Politiet brugte onsdag store ressourcer på at finde den mand, der blev befriet efter aktion foran Nykøbing Falster Sygehus. Foto: Per Rasmussen

Manden afsoner for tiden en fængselsstraf på fire et halvt år. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er han dømt for hashsmugling.

Manden havde været til behandling på Nykøbing Falster Sygehus. Af sigtelsen mod de tre mænd fremgår det, at de tre sammen med en eller flere medgerningsmænd havde planlagt flugten.

Vild fangeflugt: Se bevæbnet politi i aktion

Den 26-årige blev anholdt allerede et kvarter efter befrielsesaktionen. Af sigtelsen fremgår det, at de to øvrige blev anholdt klokken 21.57 i aftes.

Den mand, som blev anholdt kort før klokken 11 onsdag, sidder nu sigtet som en af tre personer, der foreløbig er anholdt. Foto: Per Rasmussen

De tre fremstillede er sigtet for i alt fem forhold. Ud over vold af særlig rå og farlig karakter er de sigtet for ulovlig våbenbesiddelse og for kort før aktionen at have stjålet nummerplader fra en bil, der holdt parkeret ved den kommunale administrationsbygning i Nykøbing Falster.

Nummerpladerne blev ifølge politiet sat på den Mercedes, der blev brugt til at flygte i.

De blev også sigtet for trusler med pistol og gasspray.

Klokken 12 er grundlovsforhøret slut. Alle tre blev varetægtsfængslet i fire uger med den begrundelse, at de risikerer at påvirke efterforskningen.

Anklager Susanne Bluhm siger til Ekstra Bladet, at den 32-årige nu rent teknisk bliver taget ud af sin afsoning af sin fængslesdom for i stedet at blive varetægtsfængslet i den nye sag.

Dommeren mente ifølge anklageren, at der var risiko for, at den 32-årige ville forsøge at flygte på ny.

- Ud over risikoen for at påvirke efterforskningen begrundede dommeren varetægtsfængslingen med, at der var en unddragelsesrisiko, siger Susanne Bluhm.