Vild fangeflugt: Se bevæbnet politi i aktion

ARTIKLEN OPDATERES LØBENDE: Under politiets menneskejagt på en 32-årig fange, der er flygtet fra Nykøbing Falster Sygehus, hvor han var i kortvarig behandling, er bevæbnet politi netop nu i aktion på blandt andet Farø, nord for Falster.

Det fortæller Ekstra Bladets fotograf, som er på stedet.

De bevæbnede betjente er i gang med at undersøge en række lastbiler, som holder parkeret. Førerhus og lastrum bliver nøje gennemgået.

Alle lastbiler bliver tjekket grundigt efter. Foto: Per Rasmussen

Foto: Per Rasmussen

Politiet i aktion blandt andet på en rasteplads, hvor alt undersøges, mens borgere kigger på. Foto: Per Rasmussen.

Fangen blev befriet af flere gerningsmænd, og de forlod sygehuset i en grå Mercedes og kørte mod Farø. Her blev bilen forladt. Det lykkedes politiet kort efter at anholde en mand, som mistænkes for at have været med til befrielsesaktionen.

Anholdelse af en mand på Farø. Foto: Per Rasmussen

Ekstra Bladets fotograf på stedet tog billeder af anholdelsen, som skete på vejen mod Bogø - men stadig på Farø.

Hele Farø er lige nu totalt spærret af, og ingen biler kommer hverken til eller fra øen, som simpelthen er lagt i et jerngreb.

Motorvejen er lukket ved Stensved i sydgående retning og ved Gunslev i nordgående retning.

Politiet er alle vegne på Farø. Foto: Per Rasmussen.

Politiets helikoptere hænger lavt over øen, og der er politi overalt i alle retninger, fortæller vores fotograf, som selv er på Farø. Blandt andet er Farøkiosken blevet gennemsøgt af tre uniformerede og stærkt bevæbnede betjente. Patruljer med udrykning er kørt i retning mod København.

Foto: Per Rasmussen

Den 32-årige flugtfange afsoner lige nu en fængselsstraf, men var ifølge politiet i kortvarig behandling på sygehuset, da flere ukendte gerningsmænd ankom og truede med en pistol. Det lykkedes efterfølgende mændene at flygte sammen med den 32-årige fange.

Pressevagten for Region Sjælland oplyser til Ekstra Bladet, at fangeflugten skete uden for hospitalet, og til folketidende.dk siger sygehusdirektør Ricco Dyhr, at fangen så vidt vides blev befriet foran akutafdelingen. Hverken sygehuspersonale eller patienter har derfor været involveret, oplyser sygehusdirektøren til avisen.

Stærkt bevæbnet politi på Farø. Foto: Per Rasmussen

Efterlyser gerningsmænd

Det er uvist, hvad manden hedder, ligesom politiet heller ikke ønsker at oplyse, hvorfor han sad fængslet. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var han dog indsat i Storstrøm Fængsel.

I en pressemeddelelse sendt ud 13:16 efterlyser politiet to af de mænd, der var med til befrielsesaktionen:

A: mørk i huden, ca. 180 cm høj, gråt tørklæde for næse og mund.

B: Etnisk dansk af udseende, lys i huden, ca. 180 cm høj, blåt tørklæde for munden.

Politiet efterlyser samtidig en bil, som kan være en Mercedes, med registreringsnummer BL48124.

Politiet beder folk i specielt den sydlige del af politikredsen om at holde udkig efter bilen, den 32-årige og de folk, der har hjulpet ham. Kontakt politiet på 114.

Politiet efterlyser denne mand. Foto: Politifoto

Formand for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, vil ikke fortælle noget om, hvordan og hvorledes den 32-årige fange var bevogtet. Han vil kun sige, at Fængselsforbundet 'ser med stor alvor på sagen'.

- Derudover vil jeg ikke udtale mig, før vi kender kendsgerningerne lidt nærmere.

