Vild fangeflugt: Tre fængselsbetjente truet med skydevåben

Tre fængselsbetjente blev truet på livet med skydevåben, da flere gerningsmænd i dag befriede en 32-årig fange, som flygtede fra Nykøbing Falsters Sygehus. Det oplyser Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, til Ekstra Bladet.

Han kan ikke udtale sig om de nærmere omstændigheder i forhold til flugten, men oplyser, at der nu tages hånd om fængselsbetjentene.

- Fængslets ledelse og tillidsrepræsentanten har samlet kollegerne op, og der vil bliver holdt en såkaldt defusing, hvor episoden bliver talt igennem med fængselsbetjentene - det gør vi ved alle voldsomme episoder. Derudover bliver de selvfølgelig tilbudt krisehjælp fra vores psykologtjeneste, forklarer Kim Østerbye og tilføjer, at det er enormt vigtigt, at fængselsbetjentene får plads til at bearbejde det, der er sket.

- Man kan nærmest ikke komme ud for noget værre som fængselsbetjent end at måtte aflevere en fange, mens man bliver truet med våben.

I en pressemeddelelse udtaler formanden desuden, at myndighederne er nødt til at tage internationale kriminelle langt mere alvorligt i fængslerne.

- Det er udtryk for en udvikling blandt kriminelle, som er meget bekymrende. Vi håndterer i stigende grad professionelle kriminelle med store internationale netværk, og som ikke skyr nogen midler for at befri en fange. Det bliver Kriminalforsorgen nødt til at forholde sig bedre til, så vi er rustet til virkeligheden, lyder det.